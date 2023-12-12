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Published Сегодня, 12:38

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Тыква

Гладков пообещал поделиться рецептом блюда из тыквы к Новому году

12 декабря 2023, 12:38
Фото: 1MI
Тыква
Глава региона отметил, что уже давно обещал жителям опубликовать очередной семейный рецепт. Его он опубликует к Новому году.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал на своей странице в соцсетях анонс новогоднего рецепта, по которому готовит вся его семья. Глава региона вспомнил, что давно обещал им поделиться.

Также Гладков сообщил, что во время объезда населённых пунктов Валуйского округа одна из местных жителей подарила ему тыкву. Возможно, одним из ингредиентом новогоднего блюда будет именно эта тыква.

Напомним, что ранее губернатор уже делился с горожанами семейными рецептами. Например, в сентябре 2021 года он рассказал о приготовлении салата из арбуза, а в ноябре поделился рецептом пшённой каши с тыквой.

Вячеславу Гладкову подарили тыквуВячеславу Гладкову подарили тыкву
Вячеславу Гладкову подарили тыквуВячеславу Гладкову подарили тыкву
Вячеславу Гладкову подарили тыкву
Фото: страница губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети
Топ-5 самых популярных советских рецептов к Новому году
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#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Александра Склярова#Тыква#Рецепт от Гладкова
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