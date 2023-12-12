Гладков пообещал поделиться рецептом блюда из тыквы к Новому году

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал на своей странице в соцсетях анонс новогоднего рецепта, по которому готовит вся его семья. Глава региона вспомнил, что давно обещал им поделиться.
Также Гладков сообщил, что во время объезда населённых пунктов Валуйского округа одна из местных жителей подарила ему тыкву. Возможно, одним из ингредиентом новогоднего блюда будет именно эта тыква.
Напомним, что ранее губернатор уже делился с горожанами семейными рецептами. Например, в сентябре 2021 года он рассказал о приготовлении салата из арбуза, а в ноябре поделился рецептом пшённой каши с тыквой.