Почти 41 десяток яиц: посчитали сколько стоит новогодний стол в Белгородской области

Из этих продуктов можно запросто приготовить оливье или сельдь под шубой. По расчётам, кстати, оливье с курицей для жителей Белгородской области обойдётся дешевле, чем то же блюдо с варёной колбасой. С ней — это 210,76 рубля за один килограмм салата и 168,78 рубля за один килограмм салата с курицей. Но если руководствоваться лишь вкусовыми качествами или желанием попробовать что-то новое, и тот, и другой ингредиент можно заменить на любой другой. Потому что, оказывается, необычных рецептов куда больше, чем могло показаться. А вот салат «Под шубой» на столе белгородцев может появиться и в среднем за 394,54 рубля за три килограмма или за 131,51 рубля за один килограмм сельди под шубой.