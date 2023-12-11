Почти 41 десяток яиц: посчитали сколько стоит новогодний стол в Белгородской области

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
Согласно подсчётам аналитиков «Эвотор» собрать стол к Новому году в среднем стоит 5 115 рублей. Это на 12% дороже, чем в 2022 году. Так, в потребительскую корзину к празднику вошли четыре категории продовольственных товаров. Фрукты и овощи, напитки, рыба или мясо и изделия из них, категория «другое». Чтобы рассчитать стоимость «новогодней корзины» для жителей Белгородской области, рассмотрим средние цены на продукты питания.
По данным Белгородстата, один килограмм яблок к 4 декабря в среднем стоил 86,63 рубля. По тем же данным, но за 27 ноября, средний ценник за килограмм яблок — 87,34 рубля.
А вот бананы продолжают расти в цене. К концу ноября — 146,95 рубля за один килограмм, а на начало декабря — 149,43 рубля. В начале октября журналистка Бел.Ру узнавала, сколько стоят бананы в популярных торговых точках в Белгороде. Тогда цена за килограмм бананов составляла 139 рублей. К тому же, в одном из магнитов нашёлся сентябрьский ценник в 125 рублей. К окончанию осени цены на бананы в России достигли самого высокого уровня за всю историю наблюдений Росстата — 140 рублей за килограмм.
Цены на мандарины значительно выросли — на 35% ещё к ноябрю. Основное количество этих цитрусовых поставляется из-за рубежа. Также журналисты Бел.Ру недавно проверяли, сколько стоят мандарины в Белгороде. Вышло так, что цены на мандарины варьируются от 99 до 159 рублей за килограмм. Однако их стоимость на продуктовой ярмарке 11 ноября составила 130 рублей за килограмм. Возьмём стоимость мандаринов в 159 рублей за один килограмм — вряд ли они к Новому году подешевеют.
Переходим к овощам. В «новогоднюю корзину» входит 1,5 килограмма картофеля ― это 31,35 рубля в среднем по Белгородской области; полкило свёклы ― 16,5 рубля; 300 грамм маринованных огурцов ― 118 рублей и 400 грамм зелёного горошка ― 83 рубля. А теперь добавляем сюда же 300 грамм пресерв сельди (в среднем 165 рублей), 0,5 килограмма куриного филе (150 рублей) и десяток яиц. Согласно Белгородстату, сейчас это 109,92 рубля.
Из этих продуктов можно запросто приготовить оливье или сельдь под шубой. По расчётам, кстати, оливье с курицей для жителей Белгородской области обойдётся дешевле, чем то же блюдо с варёной колбасой. С ней — это 210,76 рубля за один килограмм салата и 168,78 рубля за один килограмм салата с курицей. Но если руководствоваться лишь вкусовыми качествами или желанием попробовать что-то новое, и тот, и другой ингредиент можно заменить на любой другой. Потому что, оказывается, необычных рецептов куда больше, чем могло показаться. А вот салат «Под шубой» на столе белгородцев может появиться и в среднем за 394,54 рубля за три килограмма или за 131,51 рубля за один килограмм сельди под шубой.
Далее в корзину попали 160 грамм шпрот ― 100 рублей; один килограмм свиных ножек ― 92 рубля; 200 грамм крабовых палочек ― 90 рублей; 200 грамм сырокопчёной колбасы ― 107,71 рубля.
В категорию «другое» попали:
В расчёте «новогодней корзины» продуктов в качестве напитков «Эвотор» использовал шампанское или игристое вино (464,2 рубля), красное вино (550 рублей), водку (480,33 рубля) и газированные напитки (95 рублей).
Теперь считаем, сколько получилось в целом. Итоговый ценник: 4,53 тысячи рублей. Цены средние, поэтому общая стоимость собранного новогоднего стола среди белгородцев может отличаться и в большую, и в меньшую сторону. Но усреднённый расчёт выглядит именно так.
Напомним, что ранее редакция Бел.Ру писала о тех простых советах, которые помогут сэкономить при подготовке к новогодним праздникам. Наша журналистка собрала полезные советы и хитрости, которые помогут сэкономить на праздничном столе. Также она поделилась своими личными секретами, которыми пользуется её семья.