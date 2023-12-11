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Новогодний стол

Почти 41 десяток яиц: посчитали сколько стоит новогодний стол в Белгородской области

11 декабря 2023, 15:29
Фото: 1MI
Новогодний стол

Белгородцам рассказали об основных ценах на продукты для новогоднего стола

Новый год всё ближе, поэтому редакция Бел.Ру продолжает считать, во сколько белгородцам может обойтись покупка продуктов для новогоднего стола. В среднем в Белгородской области за новогодний стол жители могут заплатить от 4,5 тысячи рублей и выше. Рассказываем, почему так.

Согласно подсчётам аналитиков «Эвотор» собрать стол к Новому году в среднем стоит 5 115 рублей. Это на 12% дороже, чем в 2022 году. Так, в потребительскую корзину к празднику вошли четыре категории продовольственных товаров. Фрукты и овощи, напитки, рыба или мясо и изделия из них, категория «другое». Чтобы рассчитать стоимость «новогодней корзины» для жителей Белгородской области, рассмотрим средние цены на продукты питания.

По данным Белгородстата, один килограмм яблок к 4 декабря в среднем стоил 86,63 рубля. По тем же данным, но за 27 ноября, средний ценник за килограмм яблок — 87,34 рубля.

А вот бананы продолжают расти в цене. К концу ноября — 146,95 рубля за один килограмм, а на начало декабря — 149,43 рубля. В начале октября журналистка Бел.Ру узнавала, сколько стоят бананы в популярных торговых точках в Белгороде. Тогда цена за килограмм бананов составляла 139 рублей. К тому же, в одном из магнитов нашёлся сентябрьский ценник в 125 рублей. К окончанию осени цены на бананы в России достигли самого высокого уровня за всю историю наблюдений Росстата — 140 рублей за килограмм.

Сентябрьский ценник на бананы в «Магните» в БелгородеСентябрьский ценник на бананы в «Магните» в Белгороде
Сентябрьский ценник на бананы в «Магните» в Белгороде
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

Цены на мандарины значительно выросли — на 35% ещё к ноябрю. Основное количество этих цитрусовых поставляется из-за рубежа. Также журналисты Бел.Ру недавно проверяли, сколько стоят мандарины в Белгороде. Вышло так, что цены на мандарины варьируются от 99 до 159 рублей за килограмм. Однако их стоимость на продуктовой ярмарке 11 ноября составила 130 рублей за килограмм. Возьмём стоимость мандаринов в 159 рублей за один килограмм — вряд ли они к Новому году подешевеют.

Цена на мандарины в середине ноябряЦена на мандарины в середине ноября
Цена на мандарины в середине ноябряЦена на мандарины в середине ноября
Цена на мандарины в середине ноября
Фото: Кристина Семенчук / Bel.ru

Переходим к овощам. В «новогоднюю корзину» входит 1,5 килограмма картофеля ― это 31,35 рубля в среднем по Белгородской области; полкило свёклы16,5 рубля; 300 грамм маринованных огурцов118 рублей и 400 грамм зелёного горошка83 рубля. А теперь добавляем сюда же 300 грамм пресерв сельди (в среднем 165 рублей), 0,5 килограмма куриного филе (150 рублей) и десяток яиц. Согласно Белгородстату, сейчас это 109,92 рубля.

Из этих продуктов можно запросто приготовить оливье или сельдь под шубой. По расчётам, кстати, оливье с курицей для жителей Белгородской области обойдётся дешевле, чем то же блюдо с варёной колбасой. С ней — это 210,76 рубля за один килограмм салата и 168,78 рубля за один килограмм салата с курицей. Но если руководствоваться лишь вкусовыми качествами или желанием попробовать что-то новое, и тот, и другой ингредиент можно заменить на любой другой. Потому что, оказывается, необычных рецептов куда больше, чем могло показаться. А вот салат «Под шубой» на столе белгородцев может появиться и в среднем за 394,54 рубля за три килограмма или за 131,51 рубля за один килограмм сельди под шубой.

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Инфляция в России за 2023 год
Фото: "Инфляция.Ру"

Далее в корзину попали 160 грамм шпрот100 рублей; один килограмм свиных ножек92 рубля; 200 грамм крабовых палочек90 рублей; 200 грамм сырокопчёной колбасы ― 107,71 рубля.

В категорию «другое» попали:

  • 200 гамм сыра220 рублей;
  • 800 грамм майонеза125 рублей;
  • 170 грамм хрена76 рублей;
  • ржаной хлеб50,08 рубля;
  • батон51 рубль;
  • один килограмм торта690 рублей;
  • 0,5 килограмма шоколадных конфет275 рублей.

В расчёте «новогодней корзины» продуктов в качестве напитков «Эвотор» использовал шампанское или игристое вино (464,2 рубля), красное вино (550 рублей), водку (480,33 рубля) и газированные напитки (95 рублей).

Теперь считаем, сколько получилось в целом. Итоговый ценник: 4,53 тысячи рублей. Цены средние, поэтому общая стоимость собранного новогоднего стола среди белгородцев может отличаться и в большую, и в меньшую сторону. Но усреднённый расчёт выглядит именно так.

Напомним, что ранее редакция Бел.Ру писала о тех простых советах, которые помогут сэкономить при подготовке к новогодним праздникам. Наша журналистка собрала полезные советы и хитрости, которые помогут сэкономить на праздничном столе. Также она поделилась своими личными секретами, которыми пользуется её семья.

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