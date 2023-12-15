Не только сходить на открытие ёлки: чем ещё заняться в выходные в Белгороде?

Что будет: белгородцам покажут новогоднее комедийное шоу «Карнавальная суета» по мотивам фильма «Карнавальная ночь» (0+). Взрослым и детям расскажут, как труппа артистов планировала провести интересный и весёлый Новый год, но их начал контролировать новый художественный руководитель, из-за которого всё пошло не так, как хотели артисты.