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Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:03

Updated Сегодня, 06:03

Дед Мороз

Не только сходить на открытие ёлки: чем ещё заняться в выходные в Белгороде?

15 декабря 2023, 06:03
Фото: 1MI
Дед Мороз
В субботу, 16 декабря, для жителей и гостей Белгорода подготовили праздничную программу, в ходе которой Дед Мороз зажжёт огни на ёлке. А в пятницу и воскресенье, 15 и 17 декабря, белгородцам покажут спектакли и концерты, поэтический вечер и выставку фото. Подробнее — в материале Бел.Ру.
Сюжет
Афиша

Пятница, 15 декабря

«Карнавальная суета»

Где: Белгородская филармония.

Когда: 19:00.

Что будет: белгородцам покажут новогоднее комедийное шоу «Карнавальная суета» по мотивам фильма «Карнавальная ночь» (0+). Взрослым и детям расскажут, как труппа артистов планировала провести интересный и весёлый Новый год, но их начал контролировать новый художественный руководитель, из-за которого всё пошло не так, как хотели артисты.

Стоимость: до 530 рублей.

Возрастное ограничение: 6+.

Выставка-ретроспектива «Эпоха Нового года»

Где: фотогалерея имени В. А. Собровина.

Когда: 16:00.

Что будет: в пятницу в фотогалерее состоится открытие выставки новогодних фотографий. Экспозицию составят 40 чёрно-белых и цветных фотографий разных лет. Посетителям также покажут новогодние открытки и ёлочные украшения.

Стоимость: бесплатно.

Возрастное ограничение: 0+.

Фото с выставкиФото с выставки
Фото с выставки
Фото: группа ВК «Фотогалерея им. В. А. Собровина, Белгород»

Суббота, 16 декабря

Открытие ёлки на Соборной площади

Где: Соборная площадь Белгорода.

Когда: с 16:00 до 21:00.

Что будет: во время праздника «Когда зажигаются ёлки…» взрослых и детей ждёт праздничная программа. В 18:00 Дед Мороз поднимется к верхушке новогоднего дерева и зажжёт посохом огни. В этот же день заработает крытый каток на площади.

Стоимость: бесплатно.

Возрастное ограничение: 0+.

День рождения органа

Где: Белгородская филармония.

Когда: 19:00.

Что будет: в филармонии представят программу «День рождения органа» к 70-летию со дня создания Белгородской области. Выступать будет лауреат международных конкурсов Тимур Халиуллин.

Стоимость: от 550 до 850 рублей.

Возрастное ограничение: 6+.

Вечер современной поэзии «Разговор на языке цветов»

Где: улица Дзержинского, 10, театр «Спичка».

Когда: 19:00.

Что будет: поэт Валентина Горлова вместе со зрителями создаст поэтический перформанс в четырёх актах.

Стоимость: 300 рублей.

Возрастное ограничение: 16+.

Ёлка на Соборной площади БелгородаЁлка на Соборной площади Белгорода
Ёлка на Соборной площади Белгорода
Фото: мэрия Белгорода

Воскресенье, 17 декабря

Спектакль «Простить себя»

Где: улица Дзержинского, 10, театр «Спичка».

Когда: 19:00.

Что будет: зрителям покажут пьесу по стихам и биографии Анны Ахматовой. Пьесу драматурга Галины Лавриненко поставили во многих городах России и за рубежом.

Возрастное ограничение: 16+.

«Бременские музыканты»

Где: Белгородская филармония.

Когда: 11:00 и 12:30.

Что будет: Белгородский академический русский оркестр и ансамбль танца и солистов филармонии расскажет детям и взрослым историю дружбы, любви и приключений.

Возрастное ограничение: 6+.

Видеопоказ спектакля «Машенька»

Где: Белгородская государственная научная библиотека.

Когда: 16:00.

Что будет: белгородцам покажут телеспектакль 1977 года «Машенька», который поставили по пьесе советского драматурга Александра Афиногенова. Жители узнают историю дедушки-академика и его 15-летней внучки.

Стоимость: бесплатно.

Возрастное ограничение: 12+.

Фото со спектакля «Простить себя»Фото со спектакля «Простить себя»
Фото со спектакля «Простить себя»
Фото: группа ВК «Театр „Спичка“»
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