Не только сходить на открытие ёлки: чем ещё заняться в выходные в Белгороде?

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
Где: Белгородская филармония.
Когда: 19:00.
Что будет: белгородцам покажут новогоднее комедийное шоу «Карнавальная суета» по мотивам фильма «Карнавальная ночь» (0+). Взрослым и детям расскажут, как труппа артистов планировала провести интересный и весёлый Новый год, но их начал контролировать новый художественный руководитель, из-за которого всё пошло не так, как хотели артисты.
Стоимость: до 530 рублей.
Возрастное ограничение: 6+.
Где: фотогалерея имени В. А. Собровина.
Когда: 16:00.
Что будет: в пятницу в фотогалерее состоится открытие выставки новогодних фотографий. Экспозицию составят 40 чёрно-белых и цветных фотографий разных лет. Посетителям также покажут новогодние открытки и ёлочные украшения.
Стоимость: бесплатно.
Возрастное ограничение: 0+.
Где: Соборная площадь Белгорода.
Когда: с 16:00 до 21:00.
Что будет: во время праздника «Когда зажигаются ёлки…» взрослых и детей ждёт праздничная программа. В 18:00 Дед Мороз поднимется к верхушке новогоднего дерева и зажжёт посохом огни. В этот же день заработает крытый каток на площади.
Стоимость: бесплатно.
Возрастное ограничение: 0+.
Где: Белгородская филармония.
Когда: 19:00.
Что будет: в филармонии представят программу «День рождения органа» к 70-летию со дня создания Белгородской области. Выступать будет лауреат международных конкурсов Тимур Халиуллин.
Стоимость: от 550 до 850 рублей.
Возрастное ограничение: 6+.
Где: улица Дзержинского, 10, театр «Спичка».
Когда: 19:00.
Что будет: поэт Валентина Горлова вместе со зрителями создаст поэтический перформанс в четырёх актах.
Стоимость: 300 рублей.
Возрастное ограничение: 16+.
Где: улица Дзержинского, 10, театр «Спичка».
Когда: 19:00.
Что будет: зрителям покажут пьесу по стихам и биографии Анны Ахматовой. Пьесу драматурга Галины Лавриненко поставили во многих городах России и за рубежом.
Возрастное ограничение: 16+.
Где: Белгородская филармония.
Когда: 11:00 и 12:30.
Что будет: Белгородский академический русский оркестр и ансамбль танца и солистов филармонии расскажет детям и взрослым историю дружбы, любви и приключений.
Возрастное ограничение: 6+.
Где: Белгородская государственная научная библиотека.
Когда: 16:00.
Что будет: белгородцам покажут телеспектакль 1977 года «Машенька», который поставили по пьесе советского драматурга Александра Афиногенова. Жители узнают историю дедушки-академика и его 15-летней внучки.
Стоимость: бесплатно.
Возрастное ограничение: 12+.