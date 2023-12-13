Уехать будет проще: для белгородцев запустили дополнительные новогодние поезда

В Москву из города будут следовать ещё два поезда — №220 и №236. Первый будет отправляться 3 и 8 января в 01:36 и через Калугу в 14:00 приедет на Киевский вокзал. Второй же будет ехать только 30 декабря: отправление — в 10:24, прибытие — в 00:30.