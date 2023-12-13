Уехать будет проще: для белгородцев запустили дополнительные новогодние поезда

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Известно, что на новогодние праздники запустят более 1300 дополнительных рейсов пассажирских поездов. Они будут курсировать с 22 декабря по 8 января. Большей популярностью, сообщили в РЖД журналистам, будут пользоваться рейсы, назначенные на 29 декабря и 8 января.
Первый рейс в Санкт-Петербург отправится уже сегодня, 13 декабря, в 19:30. В декабре поезд №204 Белгород — Санкт-Петербург будет ездить по нечётным числам, в январе — по чётным. Пассажиры проведут в пути 27 часов, поскольку поезд будет заезжать во Льгов и Железногорск Курской области. Прибытие на Витебский вокзал Санкт-Петербурга назначено на 22:42.
Поезд №528 Белгород — Москва будет ездить с 27 декабря. Он проследует через Губкин, Старый Оскол, Елец, Лебедянь, Лев Толстой и Раненбург. Отправление — в 11:00, прибытие на Павелецкий вокзал — в 05:05.
В Москву из города будут следовать ещё два поезда — №220 и №236. Первый будет отправляться 3 и 8 января в 01:36 и через Калугу в 14:00 приедет на Киевский вокзал. Второй же будет ехать только 30 декабря: отправление — в 10:24, прибытие — в 00:30.