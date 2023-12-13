Белгородцы побегут 31 декабря и 1 января

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Белгородка поинтересовалась, планируется ли в этом году проводить забег «Ворвись в Новый год», который традиционно проходит 31 декабря.
Вячеслав Гладков обрадовал горожан: в этом году забег будет. И не один, а целых два: ночью 31 декабря и утром 1 января.
Насколько я помню, он будет. У нас же два забега — «Ворвись в Новый год» и утренний, который проводится 1 января. Мне было бы интересно принять участие в забеге с 31 декабря на 1 января, но у меня есть обязательства перед жителями, которое уже стало входить в традицию — прийти на площадь и поздравить с наступившим Новым годом.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Тем не менее глава региона отметил, что обязательно с детьми поучаствует в утреннем забеге 1 января — «Забеге обещаний».
Напомним, что в прошлом году забег «Ворвись в Новый год!» стартовал 31 декабря в 23:20. В 00:00 белгородцы добежали до Соборной площади. Утренний «Забег обещаний» стартовал в 11:00.