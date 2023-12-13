Белгородцы побегут 31 декабря и 1 января

В Белгороде состоится два новогодних забега

О том, состоятся ли новогодние забеги в этом году, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в ходе большой прямой линии. Он отметил, что забеги пройдут ночью 31 декабря и утром 1 января. Сам же губернатор пробежит с белгородцами утром следующего года.