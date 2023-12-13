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Бег

Белгородцы побегут 31 декабря и 1 января

13 декабря 2023, 07:48
Фото: 1MI
Бег

В Белгороде состоится два новогодних забега

О том, состоятся ли новогодние забеги в этом году, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в ходе большой прямой линии. Он отметил, что забеги пройдут ночью 31 декабря и утром 1 января. Сам же губернатор пробежит с белгородцами утром следующего года.

Белгородка поинтересовалась, планируется ли в этом году проводить забег «Ворвись в Новый год», который традиционно проходит 31 декабря.

Вячеслав Гладков обрадовал горожан: в этом году забег будет. И не один, а целых два: ночью 31 декабря и утром 1 января.

Насколько я помню, он будет. У нас же два забега — «Ворвись в Новый год» и утренний, который проводится 1 января. Мне было бы интересно принять участие в забеге с 31 декабря на 1 января, но у меня есть обязательства перед жителями, которое уже стало входить в традицию — прийти на площадь и поздравить с наступившим Новым годом.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Тем не менее глава региона отметил, что обязательно с детьми поучаствует в утреннем забеге 1 января — «Забеге обещаний».

Напомним, что в прошлом году забег «Ворвись в Новый год!» стартовал 31 декабря в 23:20. В 00:00 белгородцы добежали до Соборной площади. Утренний «Забег обещаний» стартовал в 11:00.

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#Общество#Белгородская область#Новогодняя ночь#Новости Белгорода#Забег#Белгород#Вячеслав Гладков#Александра Склярова#Ворвись в новый год
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