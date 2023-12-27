Сколько дней белгородцы будут отдыхать на Новый год?

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Белгородцев с 29 декабря ждут длинные новогодние выходные. Последним рабочим днём у тех, кто трудится на пятидневке, в этом году станет 29 декабря, поскольку 30-е и 31-е число выпали на субботу и воскресенье.
В январе жители региона будут отдыхать с 1-го по 8-е число включительно. Первым рабочим днём этого года станет вторник, 9 января.
Однако длинные выходные ждут белгородцев не только на новогодние праздники. Отдыхать трудящиеся будут ещё с 23 по 25 февраля. День защитника Отечества в 2024 году выпадет на пятницу. Аналогично и в марте — три дня выходных. Международный женский день тоже будет в пятницу.
Затем длинные выходные обещают с 29 апреля по 1 мая включительно, а ещё — с 9 по 12 мая. В июне будет один праздничный день — 12-е число. И ещё два дня отдыха будут у белгородцев в ноябре — 3-го и 4-го числа.