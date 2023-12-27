Сколько дней белгородцы будут отдыхать на Новый год?

Однако длинные выходные ждут белгородцев не только на новогодние праздники. Отдыхать трудящиеся будут ещё с 23 по 25 февраля. День защитника Отечества в 2024 году выпадет на пятницу. Аналогично и в марте — три дня выходных. Международный женский день тоже будет в пятницу.