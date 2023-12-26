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Posted Сегодня, 14:16

Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:16

Updated Сегодня, 14:16

Концерт

Названы ещё две группы, которые ответят за новогоднее настроение белгородцев

26 декабря 2023, 14:16
Фото: 1MI
Концерт

Число кавер-групп на новогодних концертах в Белгороде увеличилось

Заявка на организацию выступления двух кавер-групп появилась на сайте госзакупок. Заказчик выделил на концерт 143 тыс. рублей. Таким образом, уже известно о четырёх музыкальных коллективах.

Появилась заявка на организацию выступления двух кавер-групп на Соборной площади Белгорода в честь празднования Нового года.

Заказчик — культурный центр «Октябрь» — хочет, чтобы исполнитель за 143 тыс. рублей организовал выступление групп Jordan Brass Band и «Космополитен». При этом на выступление первой кавер-группы готовы отдать 43 тыс. рублей, а за два выступления «Космополитена» — по 50 тыс. рублей.

Договор заключили 19 декабря, в настоящее время он находится на этапе исполнения.

Ранее также стало известно об организации выступления двух других кавер-групп — ВИА «Василёк» и «КБН Жара!». На первый концерт заказчик выделил 107 тыс. рублей, на второй — 120 тыс. рублей.

На новогодних праздниках белгородцев будут развлекать «Жара» и «Василёк»
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#Белгородская область#Новый год#Выступление#Госзакупки#Новости Белгорода#Белгород#Кавер-группа#Александра Склярова
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