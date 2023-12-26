Названы ещё две группы, которые ответят за новогоднее настроение белгородцев

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Появилась заявка на организацию выступления двух кавер-групп на Соборной площади Белгорода в честь празднования Нового года.
Заказчик — культурный центр «Октябрь» — хочет, чтобы исполнитель за 143 тыс. рублей организовал выступление групп Jordan Brass Band и «Космополитен». При этом на выступление первой кавер-группы готовы отдать 43 тыс. рублей, а за два выступления «Космополитена» — по 50 тыс. рублей.
Договор заключили 19 декабря, в настоящее время он находится на этапе исполнения.
Ранее также стало известно об организации выступления двух других кавер-групп — ВИА «Василёк» и «КБН Жара!». На первый концерт заказчик выделил 107 тыс. рублей, на второй — 120 тыс. рублей.