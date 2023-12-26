Названы ещё две группы, которые ответят за новогоднее настроение белгородцев

Заказчик — культурный центр «Октябрь» — хочет, чтобы исполнитель за 143 тыс. рублей организовал выступление групп Jordan Brass Band и «Космополитен». При этом на выступление первой кавер-группы готовы отдать 43 тыс. рублей, а за два выступления «Космополитена» — по 50 тыс. рублей.