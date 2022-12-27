«Бегу к своей цели»: белгородцам предлагают выйти на дистанцию в 2023 метра 1 января

Новогодний забег начнётся 1 января в 12:00. Место сбора — напротив диорамы в парке Победы. Белгородцам предлагают поставить цель на 2023 год, написать заветное желание на стартовом номере и пробежать дистанцию в 2023 метра.
Как отмечают в пресс-службе мэрии, такой забег поможет горожанам доказать самим себе, что нет ничего невозможного для достижения своих целей.
Перед началом марафона бегунам следует пройти регистрацию. Оставить заявку на официальном сайте можно до 29 декабря, в день забега регистрация пройдёт в 10:30.