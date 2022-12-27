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«Бегу к своей цели»: белгородцам предлагают выйти на дистанцию в 2023 метра 1 января

Сегодня, 12:34
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода

Белгородцам предлагают пробежать 2023 метра 1 января

1 января состоится забег «Бегу к своей цели». Каждый участник должен будет написать на своём стартовом номере заветное желание. До начала марафона белгородцам нужно пройти регистрацию. Подробнее об этом сообщает мэрия.

Новогодний забег начнётся 1 января в 12:00. Место сбора — напротив диорамы в парке Победы. Белгородцам предлагают поставить цель на 2023 год, написать заветное желание на стартовом номере и пробежать дистанцию в 2023 метра.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, такой забег поможет горожанам доказать самим себе, что нет ничего невозможного для достижения своих целей.

Перед началом марафона бегунам следует пройти регистрацию. Оставить заявку на официальном сайте можно до 29 декабря, в день забега регистрация пройдёт в 10:30.

Также белгородцы 31 декабря «ворвутся в Новый год» на Соборной площади. Активным жителям предлагают устроить костюмированный забег на 40 минут в новогоднюю ночь и завершить пробежку в 00:00 возле главной ёлки. Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте.

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