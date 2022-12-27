«Бегу к своей цели»: белгородцам предлагают выйти на дистанцию в 2023 метра 1 января

Белгородцам предлагают пробежать 2023 метра 1 января

1 января состоится забег «Бегу к своей цели». Каждый участник должен будет написать на своём стартовом номере заветное желание. До начала марафона белгородцам нужно пройти регистрацию. Подробнее об этом сообщает мэрия.