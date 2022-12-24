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«Ворвись в Новый год!»: белгородцам предлагают пробежать дистанцию в новогоднюю ночь

Сегодня, 09:36
Фото: Мэрия Белгорода

31 декабря белгородцам предлагают поучаствовать в забеге «Ворвись в Новый год!»

Яркие костюмы, пробежка с Дедом Морозом и общее фото на Соборной площади под куранты — всё это обещает мэрия Белгорода всем, кто рискнёт принять участие в забеге 31 декабря.

В следующую субботу, 31 декабря, в Белгороде состоится забег «Ворвись в Новый год!». Участникам предлагают подготовить новогодний костюм для праздничной атмосферы, пробежать с Дедом Морозом дистанцию и финишировать в полночь на Соборной площади. Завершится всё это действо совместным фото участников.

Программу забега опубликовала мэрия областного центра:

  • 22:30 — сбор участников в парке Победы, площадка у «Оранжевого острова»;
  • 23:15 — разминка;
  • 23:20 — старт забега;
  • 00:00 — финиш, награждение, общее фото.

Возрастных ограничений нет. Однако дети могут участвовать в забеге только при наличии письменного согласия одного из родителей. Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте.

Напомним, что ещё один забег состоится 1 января — «Забеге обещаний». Несмотря на переживания белгородцев по поводу того, что спортивное мероприятие могут отменить в связи со сложившейся в регионе обстановкой, губернатор поспешил всех успокоить: забег состоится, как и в январе 2022 года, в парке Победы.

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