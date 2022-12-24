«Ворвись в Новый год!»: белгородцам предлагают пробежать дистанцию в новогоднюю ночь

В следующую субботу, 31 декабря, в Белгороде состоится забег «Ворвись в Новый год!». Участникам предлагают подготовить новогодний костюм для праздничной атмосферы, пробежать с Дедом Морозом дистанцию и финишировать в полночь на Соборной площади. Завершится всё это действо совместным фото участников.
Программу забега опубликовала мэрия областного центра:
Возрастных ограничений нет. Однако дети могут участвовать в забеге только при наличии письменного согласия одного из родителей. Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте.
Напомним, что ещё один забег состоится 1 января — «Забеге обещаний». Несмотря на переживания белгородцев по поводу того, что спортивное мероприятие могут отменить в связи со сложившейся в регионе обстановкой, губернатор поспешил всех успокоить: забег состоится, как и в январе 2022 года, в парке Победы.