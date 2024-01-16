«Не знал, что нельзя»: белгородец перед старым Новым годом запустил фейерверк

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
В интернете полицейские обнаружили видеозапись, на которой видно, как мужчина в ночь на 13 января запускал на улице Маяковского фейерверк, несмотря на действующий в регионе запрет.
Полиция провела проверку и установила личность правонарушителя. Им оказался 43-летний житель Белгорода, который на видео принёс извинения жителям города за беспокойство. Он рассказал, что в компании друзей решил запустить тихий фейерверк-фонтан.
«Я знал, что предусмотрено наказание за запуск звуковых фейерверков. Но о том, что нельзя запускать тихие, я не знал», — объяснил мужчина.
В отношении него уже составили административный протокол по части 1 статьи КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Санкции статьи предусматривают арест на срок до 15 суток.
Напомним, что в регионе как минимум до 26 января 2024 года запрещена продажа и использование петард, фейерверков, салютов. Исключением являются хлопушки и бенгальские свечи. Тем не менее некоторые белгородцы запускали фейерверки и в новогоднюю ночь, чем сильно испугали остальных горожан.