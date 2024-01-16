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Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Салют

«Не знал, что нельзя»: белгородец перед старым Новым годом запустил фейерверк

16 января 2024, 13:18
Фото: 1MI
Салют

Белгородца могут арестовать на 15 суток за запуск фейерверка

43-летний житель Белгорода в ночь на 13 января решил в компании друзей запустить на улице Маяковского фейерверк-фонтан. Однако о том, что его тоже нельзя запускать во время действующего в регионе запрета, мужчина не знал. Подробности сообщили в региональном УМВД.

В интернете полицейские обнаружили видеозапись, на которой видно, как мужчина в ночь на 13 января запускал на улице Маяковского фейерверк, несмотря на действующий в регионе запрет.

Полиция провела проверку и установила личность правонарушителя. Им оказался 43-летний житель Белгорода, который на видео принёс извинения жителям города за беспокойство. Он рассказал, что в компании друзей решил запустить тихий фейерверк-фонтан.

«Я знал, что предусмотрено наказание за запуск звуковых фейерверков. Но о том, что нельзя запускать тихие, я не знал», — объяснил мужчина.

В отношении него уже составили административный протокол по части 1 статьи КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Санкции статьи предусматривают арест на срок до 15 суток.

Напомним, что в регионе как минимум до 26 января 2024 года запрещена продажа и использование петард, фейерверков, салютов. Исключением являются хлопушки и бенгальские свечи. Тем не менее некоторые белгородцы запускали фейерверки и в новогоднюю ночь, чем сильно испугали остальных горожан.

Правонарушитель
Видео: региональное УМВД
Вопреки запретам: белгородцы запускали праздничные салюты в новогоднюю ночь
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#Город#Видео#Белгородская область#Новости Белгорода#Фейерверк#Белгород#Александра Склярова
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