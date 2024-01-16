«Не знал, что нельзя»: белгородец перед старым Новым годом запустил фейерверк

Белгородца могут арестовать на 15 суток за запуск фейерверка

43-летний житель Белгорода в ночь на 13 января решил в компании друзей запустить на улице Маяковского фейерверк-фонтан. Однако о том, что его тоже нельзя запускать во время действующего в регионе запрета, мужчина не знал. Подробности сообщили в региональном УМВД.