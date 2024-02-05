«Это мой долг»: белгородский спасатель — о помощи раненным при обстреле 30 декабря

Сотрудник МЧС из Белгорода рассказал, как спасал раненных 30 декабря жителей

В пресс-службе МЧС России рассказали о начальнике караула пожарно-спасательной части №1 Белгорода Виталии Кротове. Спасатель находился на дежурстве, когда 30 декабря ВСУ атаковали центр города. Он рассказал о том, как сотрудники МЧС в день трагедии спасали людей и ликвидировали последствия атаки.

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