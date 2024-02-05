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Обстрел Белгорода 30 декабря

«Это мой долг»: белгородский спасатель — о помощи раненным при обстреле 30 декабря

5 февраля 2024, 12:39
Фото: Bel.ru
Обстрел Белгорода 30 декабря

Сотрудник МЧС из Белгорода рассказал, как спасал раненных 30 декабря жителей

В пресс-службе МЧС России рассказали о начальнике караула пожарно-спасательной части №1 Белгорода Виталии Кротове. Спасатель находился на дежурстве, когда 30 декабря ВСУ атаковали центр города. Он рассказал о том, как сотрудники МЧС в день трагедии спасали людей и ликвидировали последствия атаки.
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МЧС

Виталий Кротов рассказал, что первое сообщение о помощи спасатели получили в два часа дня: белгородцы сообщили о загоревшейся машине около торгового центра «Маяк».

Проезжая через универмаг «Белгород», мы увидели множественные повреждения. В первую очередь мы оказали помощь ребёнку, который был в коляске. Мы его сразу передали фельдшерам и начали помогать двум жителям, которые находились в тяжёлом состоянии. Наложили жгут и перевязали раны.
Виталий Кротов

После того, как спасатели оказали помощь пострадавшим около универмага «Белгород», они продолжили путь к ТЦ «Маяк»: там загорелись восемь автомобилей. Начальник караула приказал одним спасателям тушить автомобили, другим — помогать раненным при обстреле.

Всегда действуем по первому принципу решающего направления. То есть, если есть раненые, то мы их спасаем. Я не могу поступать иначе, поскольку это мой долг.
Виталий Кротов

Отметим, что Виталий Кротов знал с самого детства, кем хочет стать, ведь вся его семья — отец, дядя, дедушка и бабушка — сотрудники пожарной охраны. Белгородец окончил Московскую академию государственной противопожарной службы и приехал в родной город работать в пожарной части.

Виталий КротовВиталий Кротов
Виталий Кротов
Фото: МЧС России
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