«Это мой долг»: белгородский спасатель — о помощи раненным при обстреле 30 декабря

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Виталий Кротов рассказал, что первое сообщение о помощи спасатели получили в два часа дня: белгородцы сообщили о загоревшейся машине около торгового центра «Маяк».
Проезжая через универмаг «Белгород», мы увидели множественные повреждения. В первую очередь мы оказали помощь ребёнку, который был в коляске. Мы его сразу передали фельдшерам и начали помогать двум жителям, которые находились в тяжёлом состоянии. Наложили жгут и перевязали раны.
Виталий Кротов
После того, как спасатели оказали помощь пострадавшим около универмага «Белгород», они продолжили путь к ТЦ «Маяк»: там загорелись восемь автомобилей. Начальник караула приказал одним спасателям тушить автомобили, другим — помогать раненным при обстреле.
Всегда действуем по первому принципу решающего направления. То есть, если есть раненые, то мы их спасаем. Я не могу поступать иначе, поскольку это мой долг.
Виталий Кротов
Отметим, что Виталий Кротов знал с самого детства, кем хочет стать, ведь вся его семья — отец, дядя, дедушка и бабушка — сотрудники пожарной охраны. Белгородец окончил Московскую академию государственной противопожарной службы и приехал в родной город работать в пожарной части.