Погибшего при обстреле Белгорода офицера СК наградили посмертно

Церемония прощания с Михаилом Конопициным прошла в храме преподобного Серафима Саровского в начале января в Липецке. В Белгороде офицер следственного комитета находился в связи с командировкой с 19 ноября 2023 года. Мужчина не дожил до 28 лет. До работы в СК он служил в составе Вооружённых сил РФ.