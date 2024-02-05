Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Похороны

Погибшего при обстреле Белгорода офицера СК наградили посмертно

5 февраля 2024, 13:23
Фото: 1MI
Похороны

Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшего в Белгороде офицера СК

Михаила Конопицина наградили орденом Мужества посмертно по решению президента Владимира Путина. Офицер СК погиб, когда находился в командировке в отделе расследования военных преступлений, сообщает РИА «Новости».

Президент Владимир Путин наградил офицера СК, погибшего при обстреле Белгорода 30 декабря, орденом Мужества посмертно. Михаил Конопицин находился в городе в командировке в отделе расследования военных преступлений.

Указ президента размещён на сайте официального опубликования правовых актов. Старшего лейтенанта юстиции наградили «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга», указано в тексте документа.

Церемония прощания с Михаилом Конопициным прошла в храме преподобного Серафима Саровского в начале января в Липецке. В Белгороде офицер следственного комитета находился в связи с командировкой с 19 ноября 2023 года. Мужчина не дожил до 28 лет. До работы в СК он служил в составе Вооружённых сил РФ.

В Липецке простились с погибшим в Белгороде офицером Следственного комитета РФ
Узнать подробнее
Читайте также:
«Это мой долг»: белгородский спасатель — о помощи раненным при обстреле 30 декабряСколько белгородцев, раненных в результате атаки 30 декабря, остаётся в больницах?«Били просто по людям»: Гладков — об обстреле Белгорода 30 декабря
#Город#Белгородская область#Владимир Путин#Происшествия#Новости Белгорода#Орден мужества#Белгород#Наталья Корявых#Офицер#Обстрел ВСУ#Обстрел Белгорода 30 декабря
Подпишитесь
Дистант всё-таки стал причиной роста подростковой преступности среди белгородцев?
Сегодня, 12:42
«Я хочу жить как человек»: почему белгородка-инвалид вынуждена скитаться по вокзалам
Сегодня, 14:47
Изменения не только в мэрии: в белгородском правительстве назначили новых замов
Сегодня, 08:43
Гладков и Шойгу обсудили обстановку в Белгородской области
Сегодня, 15:43
«Нас это не устраивает»: белгородцы просят не строить асфальтовый завод в их посёлке
Сегодня, 15:03