Погибшего при обстреле Белгорода офицера СК наградили посмертно

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Президент Владимир Путин наградил офицера СК, погибшего при обстреле Белгорода 30 декабря, орденом Мужества посмертно. Михаил Конопицин находился в городе в командировке в отделе расследования военных преступлений.
Указ президента размещён на сайте официального опубликования правовых актов. Старшего лейтенанта юстиции наградили «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга», указано в тексте документа.
Церемония прощания с Михаилом Конопициным прошла в храме преподобного Серафима Саровского в начале января в Липецке. В Белгороде офицер следственного комитета находился в связи с командировкой с 19 ноября 2023 года. Мужчина не дожил до 28 лет. До работы в СК он служил в составе Вооружённых сил РФ.