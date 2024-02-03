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ВСУ атаковали белгородское село дроном-камикадзе

Дрон-камикадзе взорвался в белгородском приграничье: есть разрушения

3 февраля 2024, 09:50

ВСУ атаковали белгородское село дроном-камикадзе

Беспилотник атаковал окраину села Долгое в Валуйском горокруге. Пострадавших нет. Подробности рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Валуйский горокруг подвергся очередной атаке ВСУ. На этот раз противник ударил дроном-камикадзе по окраине села Долгое. Среди жителей никто не пострадал, но есть разрушения.

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, повреждён инфраструктурный объект связи. Оперативные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий атаки противника.

3 февраля ВСУ также обстреляли посёлок Задорожный в Краснояружском районе. В результате обстрела пострадали два частных дома. Задело ЛЭП, поэтому жители Задорожного, Теребрено и Прилесья временно остались без света.

Напомним, накануне ВСУ с беспилотника сбросили взрывное устройство в селе Пороз Грайворонского горокруга. Повредило экскаватор. Пострадавших в результате атаки нет.

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#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Обстрел#Валуйский горокруг#Разрушения#Дрон-камикадзе
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