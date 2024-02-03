Дрон-камикадзе взорвался в белгородском приграничье: есть разрушения

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Валуйский горокруг подвергся очередной атаке ВСУ. На этот раз противник ударил дроном-камикадзе по окраине села Долгое. Среди жителей никто не пострадал, но есть разрушения.
Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, повреждён инфраструктурный объект связи. Оперативные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий атаки противника.
3 февраля ВСУ также обстреляли посёлок Задорожный в Краснояружском районе. В результате обстрела пострадали два частных дома. Задело ЛЭП, поэтому жители Задорожного, Теребрено и Прилесья временно остались без света.
Напомним, накануне ВСУ с беспилотника сбросили взрывное устройство в селе Пороз Грайворонского горокруга. Повредило экскаватор. Пострадавших в результате атаки нет.