Два дома пострадали при атаке ВСУ в белгородском приграничье

Кроме того, в населённом пункте задело линию электропередачи. В связи с этим под временное отключение света попали абоненты из Задорожного, села Теребрено и посёлка Прилесье. К ликвидации последствий обстрела приступят после согласования с Минобороны. Обход территории продолжается.