Два дома пострадали при атаке ВСУ в белгородском приграничье

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Под обстрел ВСУ днём 3 февраля попал посёлок Задорожный в Краснояружском районе. Среди жителей пострадавших нет, однако в двух частных домах выявили повреждения.
По данным губернатора Вячеслава Гладкова, в одном из пострадавших домов выбило окна и пробило крышу. Во втором тоже выбиты окна, посечён фасад.
Кроме того, в населённом пункте задело линию электропередачи. В связи с этим под временное отключение света попали абоненты из Задорожного, села Теребрено и посёлка Прилесье. К ликвидации последствий обстрела приступят после согласования с Минобороны. Обход территории продолжается.
Напомним, накануне в Краснояружском районе под миномётный обстрел попало село Графовка. Повредило ЛЭП. Без света временно остались жители пяти населённых пунктов: Графовки, Поповки, Новой Репяховки, Прилесья и Демидовки. Ещё при атаке противника пострадал один частный дом.