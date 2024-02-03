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Published Сегодня, 09:27

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Updated Сегодня, 09:29

Последствия обстрела посёлка Задорожный

Два дома пострадали при атаке ВСУ в белгородском приграничье

3 февраля 2024, 09:27
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Последствия обстрела посёлка Задорожный

ВСУ обстреляли посёлок Задорожный в Белгородской области

Днём 3 февраля под обстрел противника попал посёлок Задорожный в Краснояружском районе. Среди жителей пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Под обстрел ВСУ днём 3 февраля попал посёлок Задорожный в Краснояружском районе. Среди жителей пострадавших нет, однако в двух частных домах выявили повреждения.

По данным губернатора Вячеслава Гладкова, в одном из пострадавших домов выбило окна и пробило крышу. Во втором тоже выбиты окна, посечён фасад.

Кроме того, в населённом пункте задело линию электропередачи. В связи с этим под временное отключение света попали абоненты из Задорожного, села Теребрено и посёлка Прилесье. К ликвидации последствий обстрела приступят после согласования с Минобороны. Обход территории продолжается.

Напомним, накануне в Краснояружском районе под миномётный обстрел попало село Графовка. Повредило ЛЭП. Без света временно остались жители пяти населённых пунктов: Графовки, Поповки, Новой Репяховки, Прилесья и Демидовки. Ещё при атаке противника пострадал один частный дом.

ВСУ оставили без света жителей пяти белгородских сёл, есть разрушения в доме
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#Белгородская область#Происшествия#Краснояружский район#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Обстрел#Разрушения#Обстрел ВСУ
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