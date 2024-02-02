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Published Сегодня, 14:10

Modified Сегодня, 14:12

Updated Сегодня, 14:12

Обстрел

ВСУ оставили без света жителей пяти белгородских сёл, есть разрушения в доме

2 февраля 2024, 14:10
Фото: 1MI
Обстрел

ВСУ обстреляли Графовку в Белгородской области

Жители пяти населённых пунктов на время остались без света из-за атаки ВСУ. Под огнём оказалось село Графовка Краснояружского района. Пострадавших нет, но есть повреждения. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Сегодня, 2 февраля, под обстрел ВСУ попало село Графовка Краснояружского района. В результате атаки повреждена линия электропередачи. Из-за этого на время остались без света жители пяти населённых пунктов: Графовки, Поповки, Новой Репяховки, Прилесья и Демидовки.

Также разрушения зафиксировали в одном частном доме: снарядами выбило окно, посекло фасад, нарушено газоснабжение. По информации главы региона, из мирных жителей никто не пострадал.

Оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны РФ. На месте происшествия продолжается подворовой обход.

Напомним, что за вчерашний день ВСУ атаковали село Мокрая Орловка Грайворонского округа и село Теребрено Краснояружского района. Система ПВО сработала над Яковлевским округом. Ни в одном населённом пункте не было пострадавших жителей.

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#Белгородская область#Происшествия#Лэп#Краснояружский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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