ВСУ оставили без света жителей пяти белгородских сёл, есть разрушения в доме

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Сегодня, 2 февраля, под обстрел ВСУ попало село Графовка Краснояружского района. В результате атаки повреждена линия электропередачи. Из-за этого на время остались без света жители пяти населённых пунктов: Графовки, Поповки, Новой Репяховки, Прилесья и Демидовки.
Также разрушения зафиксировали в одном частном доме: снарядами выбило окно, посекло фасад, нарушено газоснабжение. По информации главы региона, из мирных жителей никто не пострадал.
Оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны РФ. На месте происшествия продолжается подворовой обход.
Напомним, что за вчерашний день ВСУ атаковали село Мокрая Орловка Грайворонского округа и село Теребрено Краснояружского района. Система ПВО сработала над Яковлевским округом. Ни в одном населённом пункте не было пострадавших жителей.