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Posted Сегодня, 09:34

Published Сегодня, 09:34

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Updated Сегодня, 09:36

Чей Боуз

«Новая реальность»: ирландский журналист — о том, как Белгород живёт под обстрелами

1 февраля 2024, 09:34
Фото: RT, кадр видео
Чей Боуз

Ирландский журналист рассказал, как белгородцы живут под постоянными обстрелами

В Белгороде и Шебекино побывал корреспондент Чей Боуз. Журналист показал, как приграничным городам удалось вернуться к привычному образу жизни, несмотря на непрекращающиеся обстрелы ВСУ. Подробности сообщает RT.

Как отметил в сюжете Чей Боуз, жители Белгорода, несмотря на обстрелы, продолжают привычную жизнь. Журналист побывал в центре города, возле торгового центра «Маяк». 30 декабря это место попало под обстрел ВСУ.

Из-за неизбирательного характера обстрела и используемого оружия самую высокую цену приходится платить мирным жителям. Вокруг «Маяка» нет никаких военных объектов, только обычные люди, занимающиеся своими делами.
Чей Боуз

Об атаке на город 30 декабря журналисту рассказал местный житель: «Мы очень переживаем, очень большая трагедия для белгородцев. Особенно страшно за детей, которые не встретили этот Новый год. Родителей их жалко. Очень страшная история происходит в нашем городе».

Чей Боуз отметил, что из-за постоянных обстрелов город меняется, он вынужден защищать своих жителей и здания. С этой целью по всему городу устанавливают бетонные ограждения.

Своими воспоминания о трагедии 30 декабря с журналистом поделилась также местная жительница. В этот день женщина была недалеко от «Маяка».

«Вышла из магазина. Дошла до арки, начались взрывы. Забежала в подъезд, грохот был: мы сразу поняли, что попали в дома рядом. Дым шёл чёрный», — рассказала женщина.

Также ирландский журналист побывал в городе Шебекино. Он отметил, что обстрелы привели к значительным повреждениям, но не военной инфраструктуры, а домов обычных жителей.

Жизнь продолжается даже в таких чрезвычайных обстоятельствах. Несмотря на череду непрекращающихся атак беспилотников, ракетных и артиллерийских обстрелов, люди по-прежнему ходят в библиотеки, магазины, занимаются образованием детей, проявляя осторожность. Просто живут дальше в рамках этой новой реальности, которая теперь существует здесь, в Белгородской области.
Чей Боуз
Репортаж из Белгорода и Шебекино
Видео: RT
Месяц спустя: новая реальность для Белгорода после обстрела 30 декабря
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