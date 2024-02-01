«Новая реальность»: ирландский журналист — о том, как Белгород живёт под обстрелами

Об атаке на город 30 декабря журналисту рассказал местный житель: «Мы очень переживаем, очень большая трагедия для белгородцев. Особенно страшно за детей, которые не встретили этот Новый год. Родителей их жалко. Очень страшная история происходит в нашем городе».