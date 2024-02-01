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Posted Сегодня, 13:59

Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

Обстрел

Школа пострадала при новом обстреле Белгородской области

1 февраля 2024, 13:59
Фото: 1MI
Обстрел

ВСУ обстреляли Теребрено в Белгородской области

В четверг, 1 февраля, под огнём оказался населённый пункт Краснояружского района Белгородской области. Пострадавших нет, но при атаке пострадала территория школы. Подробности произошедшего сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Днём 1 февраля ВСУ атаковали село Теребрено Краснояружского района. В результате обстрела повреждения получил забор на территории местной школы. По информации главы региона, пострадавших среди мирных жителей нет.

В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы, продолжается подворовой обход.

Напомним, что это уже не первый обстрел за сегодняшний день. Ночью и утром регион атаковали восемь беспилотников, три из них сбили над Яковлевским округом.

Под обстрелом оказалось село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа. Повреждения получила линия электропередачи, из-за чего абоненты нескольких улиц временно остались без света. Пострадавших нет.

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#Белгородская область#Происшествия#Школа#Краснояружский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова#Теребрено
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