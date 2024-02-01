Школа пострадала при новом обстреле Белгородской области

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Днём 1 февраля ВСУ атаковали село Теребрено Краснояружского района. В результате обстрела повреждения получил забор на территории местной школы. По информации главы региона, пострадавших среди мирных жителей нет.
В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы, продолжается подворовой обход.
Напомним, что это уже не первый обстрел за сегодняшний день. Ночью и утром регион атаковали восемь беспилотников, три из них сбили над Яковлевским округом.
Под обстрелом оказалось село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа. Повреждения получила линия электропередачи, из-за чего абоненты нескольких улиц временно остались без света. Пострадавших нет.