ВСУ атаковали белгородское село: последствия устранят после согласования с Минобороны

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
ВСУ атаковали село Мокрая Орловка в Грайворонском горокруге. В населённом пункте повредило линию электропередачи, поэтому абоненты нескольких улиц временно остались без света.
В результате обстрела местные жители не пострадали. Аварийные службы приступят к ликвидации последствий удара после согласования с Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что в Валуйском горокруге 1 февраля объявили ракетную опасность. Об этом сообщил глава местной администрации, однако рассылку от РСЧС жители не получили.
Добавим, что сегодня ночью и утром Белгородскую область атаковали восемь беспилотников. Ещё три перехватили и уничтожили в соседних регионах — Курской и Воронежской областях. Три БПЛА сбили 1 февраля над Яковлевским горокругом.