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Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:44

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Обстрел

ВСУ атаковали белгородское село: последствия устранят после согласования с Минобороны

1 февраля 2024, 13:42
Фото: 1MI
Обстрел

ВСУ обстреляли Мокрую Орловку в Белгородской области

Под обстрел попало село в Грайворонском горокруге. Местные жители не пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

ВСУ атаковали село Мокрая Орловка в Грайворонском горокруге. В населённом пункте повредило линию электропередачи, поэтому абоненты нескольких улиц временно остались без света.

В результате обстрела местные жители не пострадали. Аварийные службы приступят к ликвидации последствий удара после согласования с Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что в Валуйском горокруге 1 февраля объявили ракетную опасность. Об этом сообщил глава местной администрации, однако рассылку от РСЧС жители не получили.

Добавим, что сегодня ночью и утром Белгородскую область атаковали восемь беспилотников. Ещё три перехватили и уничтожили в соседних регионах — Курской и Воронежской областях. Три БПЛА сбили 1 февраля над Яковлевским горокругом.

Белгородскую область за ночь и утро атаковали восемь беспилотников
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