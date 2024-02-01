Белгородцы радуются возвращению очных уроков в школе и огорчаются новым обстрелам

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
1 февраля в Белгородской области началось неспокойно. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о работе ПВО над Яковлевским горокругом. На подлёте к Строителю сбили воздушные цели. Стало известно, что дронов было три. Один рухнул в поле.
Сегодня утром в Минобороны сообщили о восьми сбитых беспилотниках над территорией региона. Ещё три перехватили и уничтожили в соседних Курской и Воронежской областях.
Днём 1 февраля ракетная опасность была объявлена в Валуйском горокруге. Об этом сообщил глава муниципалитета Алексей Дыбов. При этом местным жителям рассылка от РСЧС не приходила.
Уже ближе к вечеру ВСУ обстреляли село Мокрая Орловка в Грайворонском горокруге. В населённом пункте повредило линию электропередачи. Абоненты нескольких улиц временно остались без света. Аварийные службы должны были начать ликвидацию последствий обстрела после согласования с Минобороны. Местные жители в результате атаки не пострадали.
Ещё один обстрел был в Теребрено Краснояружского района. Задело забор на территории местной школы. Обошлось без пострадавших.
Сегодня в областном министерстве образования белгородцам отвечали на вопросы о дальнейшем обучении детей. Через две недели некоторые школы вернутся к очному формату. Но у родителей есть право при желании оставлять юных белгородцев на дистанте. Для этого необходимо написать соответствующее заявление.
Как пояснил министр образования региона Андрей Милёхин, карты обучения составляются только в том случае, если имеются систематические проблемы со связью. В приоритете будут онлайн-занятия.
Несколько школ в приграничье тоже вернутся к очному обучению. В Шебекинском горокруге уроки будут в Большегородищенской, Белоколодезянской, Стариковской, Купинской и Никольской школах. В Волоконовском районе дети тоже начнут учиться очно. Исключением станут школы, находящиеся ближе 20 км от границы с Украиной.
Добавим, что в Белгородской области введут запрет на пешее передвижение групп детей. Это необходимо для безопасности учеников после возврата к очно-дистанционному формату обучения с 19 февраля. На каждого ребёнка должны разработать индивидуальный маршрут от школы до дома и указать места укрытий по пути.
Белгородские минцифры, минстрой, минспорт, минкульт и другие ведомства переедут в недострой на Левобережье. Сейчас региональное управление капстроительства ищет подрядчика на выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции административного здания.
Как оказалось, разместить в здании органы власти планируют на постоянной основе. В правительстве региона пояснили, что это позволит оперативнее решать вопросы, входящие в компетенцию данных структур, оптимизировать поток документооборота и расходы из бюджета на транспорт.
Окончательный список структур, которые переедут в здание, определят по результатам проектно-изыскательских работ. Сколько на это потратят, пока неизвестно.