Белгородцы радуются возвращению очных уроков в школе и огорчаются новым обстрелам

Сегодня в областном министерстве образования белгородцам отвечали на вопросы о дальнейшем обучении детей. Через две недели некоторые школы вернутся к очному формату. Но у родителей есть право при желании оставлять юных белгородцев на дистанте. Для этого необходимо написать соответствующее заявление.