Главы белгородского приграничья назвали школы, которые перейдут на очное обучение

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Некоторые главы приграничных районов Белгородской области назвали те школы, которые смогут вернутся к очному обучению с 19 февраля.
Так, глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов заявил, что уроки организуют в Большегородищенской, Белоколодезянской, Стариковской, Купинской и Никольской школах.
Глава администрации Волоконовского района Сергей Бикетов сообщил, что очный формат вернут в десять школ муниципалитета: в волоконовских № 1 и № 2, пятницкой, покровской, староивановской, фощеватовской, ютановской средних школах, а также в афоньевской, голофеевской, репьевской основных школах. Остальные образовательные учреждения, находящиеся на расстоянии до 20 километров от границы, останутся на дистанционном обучении.
Очный формат также вернётся в школу села Мелихово неприграничного Корочанского района. Об этом сообщил глава администрации Николай Нестеров. Однако школа в Дальней Игуменке останется на дистанционном обучении.
Добавим, что в настоящий момент не все главы приграничных муниципалитетов озвучили информацию о формате обучения с 19 февраля.