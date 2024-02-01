Главы белгородского приграничья назвали школы, которые перейдут на очное обучение

Глава администрации Волоконовского района Сергей Бикетов сообщил, что очный формат вернут в десять школ муниципалитета: в волоконовских № 1 и № 2, пятницкой, покровской, староивановской, фощеватовской, ютановской средних школах, а также в афоньевской, голофеевской, репьевской основных школах. Остальные образовательные учреждения, находящиеся на расстоянии до 20 километров от границы, останутся на дистанционном обучении.