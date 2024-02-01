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Published Сегодня, 11:56

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Школьники

Главы белгородского приграничья назвали школы, которые перейдут на очное обучение

1 февраля 2024, 11:56
Фото: Изображение Midjourney
Школьники

Несколько школ в белгородском приграничье вернутся к очному обучению

С 19 февраля некоторые школы в приграничных районах всё же вернутся к очному формату обучения. Списки уже опубликовали главы Шебекинского округа, Волоконовского и Корочанского районов.
Сюжет
Школы

Некоторые главы приграничных районов Белгородской области назвали те школы, которые смогут вернутся к очному обучению с 19 февраля.

Так, глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов заявил, что уроки организуют в Большегородищенской, Белоколодезянской, Стариковской, Купинской и Никольской школах.

Глава администрации Волоконовского района Сергей Бикетов сообщил, что очный формат вернут в десять школ муниципалитета: в волоконовских № 1 и № 2, пятницкой, покровской, староивановской, фощеватовской, ютановской средних школах, а также в афоньевской, голофеевской, репьевской основных школах. Остальные образовательные учреждения, находящиеся на расстоянии до 20 километров от границы, останутся на дистанционном обучении.

Очный формат также вернётся в школу села Мелихово неприграничного Корочанского района. Об этом сообщил глава администрации Николай Нестеров. Однако школа в Дальней Игуменке останется на дистанционном обучении.

Добавим, что в настоящий момент не все главы приграничных муниципалитетов озвучили информацию о формате обучения с 19 февраля.

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