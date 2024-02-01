По картам уроков или онлайн? Как проведут занятия для белгородцев, выбравших дистант

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
С 19 февраля в некоторых школах, колледжах и вузах Белгородской области вернут очный формат обучения. Всеобщий дистант отменят в тех учебных учреждениях, которые находятся дальше 20 километров от границы. Однако по желанию можно выбрать обучение из дома — для этого потребуется написать соответствующее заявление.
У тех родителей, кто намерен выбрать дистант, появились вопросы о том, как будут проводить занятия для их детей. Белгородцы интересуются: будут ли использовать карты уроков? На вопрос ответил министр образования региона Андрей Милёхин.
Карты уроков составляются только в том случае, если имеются систематические проблемы со связью. В приоритете проведение уроков в режиме онлайн. Ни оперативный штаб, ни министерство образования области не принимали решение об обучении детей по картам урока.
Андрей Милёхин
Чиновник также ответил, как вообще будут проходить занятия для детей на дистанте.
Учитель будет транслировать урок в режиме онлайн. Ребёнок сможет слушать объяснение учителя, находясь дома за компьютером.
Андрей Милёхин
Вопросы задавали не только родители школьников, но и студенты колледжей. Их интересует, можно ли остаться на дистанте. Милёхин ответил, что студенты учреждений СПО сами вправе выбрать предпочтительный формат обучения.
Помимо этого, министр напомнил, как будут работать детсады. Дошкольные учреждения в зоне до 20 километров от границы продолжат функционировать в режиме дежурных групп. В остальных детсадах примут столько воспитанников, сколько мест есть в укрытиях.