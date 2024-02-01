По картам уроков или онлайн? Как проведут занятия для белгородцев, выбравших дистант

В минобре ответили на вопросы белгородцев по дальнейшему формату обучения

Через две недели в некоторых учебных учреждениях региона вернутся к очным занятиям. Однако родители, желающие оставить своих детей на дистанте, могут написать соответствующее заявление. Как будут проводить уроки для тех, кто выбрал обучение из дома? Отвечает министерство образования региона.

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