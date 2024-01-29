В Белгородской области вернулись к очке в допобразовании, кроме приграничной зоны

По словам чиновника, на сегодняшний день власти собрали свыше 15 тысяч положительных согласий на очное посещение учреждений дополнительного образования. При этом одновременно в одном коллективе должно быть не более 15 человек, а в целом в здании должно находиться столько человек (вместе со взрослыми), сколько есть мест в укрытиях.