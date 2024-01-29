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Published Сегодня, 08:40

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В Белгородской области вернулись к очке в допобразовании, кроме приграничной зоны

В Белгородской области вернулись к очке в допобразовании, кроме приграничной зоны

29 января 2024, 08:40
Фото: 1MI
Региональные власти уже собрали согласия. При этом при очных занятиях будут условия. О них рассказал региональный министр образования Андрей Милёхин.
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Дети

По словам чиновника, на сегодняшний день власти собрали свыше 15 тысяч положительных согласий на очное посещение учреждений дополнительного образования. При этом одновременно в одном коллективе должно быть не более 15 человек, а в целом в здании должно находиться столько человек (вместе со взрослыми), сколько есть мест в укрытиях.

По итогам опроса родителей с сегодняшнего дня в Белгороде, Белгородском, Волоконовском районах, Мелиховском сельском поселении, Шебекинском, Яковлевском и других округах учреждения допобразования могут работать в очном формате. Но это касается только тех организаций, которые находятся далее, чем 20 км от границы.

В ходе оперсовещания также стало известно, что более 60% родителей перед началом второго семестра высказались за очный формат обучения. В настоящее время власти будут собирать письменные согласия родителей, а также решать вопрос о возврате очного формата занятий с учётом оперативной обстановки.

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