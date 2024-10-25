Региональные власти

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2024
Сколько мобильных электроподстанций Белгородская область хранит в другом регионе?
25 октября, 09:55
Белгородцы из неприграничного района пожаловались на звуки взрывов
22 октября, 16:45
С ранениями и без жилья: кого из белгородцев вывозят в безопасные места
9 июля, 16:42
Предприятия-участников СЭЗ в Белгородской области освободили от уплаты ряда налогов
27 июня, 11:52
С мебелью и без: кто и какие квартиры покупает для белгородских детей-сирот?
31 мая, 14:05
Гладков рассказал о планируемых компенсациях белгородцам за утрату имущества
18 апреля, 18:25
Гладков попросил по возможности оставить дошкольников в понедельник и вторник дома
16 марта, 10:59
Торговые центры Белгорода и района останутся закрытыми ещё два дня
16 марта, 10:35
В Белгородской области вернулись к очке в допобразовании, кроме приграничной зоны
29 января, 08:40
2023
Гладков назвал работу правительства с федминистерствами неудовлетворительной
Из 86 соглашений подписано только 17. Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что тот бюджет, который был утверждён, должны уже были расторговать.
25 декабря 2023, 05:21
Белгородский министр ЖКХ рассказал о претензиях к ЦЭБу
20 декабря 2023, 10:39
Жители микрорайона под Белгородом добились возвращения проданной земли
27 марта 2023, 14:30

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