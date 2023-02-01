В Белгороде учреждения допобразования нуждаются в ремонте

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Как стало известно в ходе оперсовещания в городской администрации, за последние годы учреждения допобразования Белгорода привлекли грантовую поддержку за счёт средств федерального и областного бюджетов в размере порядка 60 млн рублей. Но по условиям грантовой поддержки средства направляются, в первую очередь, на укрепление материально-технической базы. Что касается условий пребывания детей (ремонт учреждений допобразования) — это сфера компетенции органов местного самоуправления.
Основная проблема учреждений допобразования — некий дисбаланс между внутренним содержанием и внешним видом. Нам нужно по аналогии с губернаторской программой разработать программу по ремонту учреждений допобразования. Потому что ряд организаций, например, Дворец творчества, музыкальные и спортивные школы, нуждаются не только в текущем, но и в капремонте. Это необходимо, чтобы дети находились в комфортных условиях.
Андрей Сергеев
Мэр Белгорода Валентин Демидов отметил, что нужно понять масштаб проблемы.
Необходимо сделать анализ и подсчитать объём необходимых ресурсов и выходить к депутатскому корпусу с предложением о муниципальных программах.
Валентин Демидов
По итогам градоначальник поручил подготовить план действий с приблизительной стоимостью работ.