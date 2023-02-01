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Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

В Белгороде учреждения допобразования нуждаются в ремонте

1 февраля 2023, 08:25
Фото: 1MI
Вердикт озвучил заместитель главы администрации города по социальной политике и образованию Андрей Сергеев. Мэр областного центра Валентин Демидов поручил проанализировать ситуацию и подготовить план действий.

Как стало известно в ходе оперсовещания в городской администрации, за последние годы учреждения допобразования Белгорода привлекли грантовую поддержку за счёт средств федерального и областного бюджетов в размере порядка 60 млн рублей. Но по условиям грантовой поддержки средства направляются, в первую очередь, на укрепление материально-технической базы. Что касается условий пребывания детей (ремонт учреждений допобразования) — это сфера компетенции органов местного самоуправления.

Основная проблема учреждений допобразования — некий дисбаланс между внутренним содержанием и внешним видом. Нам нужно по аналогии с губернаторской программой разработать программу по ремонту учреждений допобразования. Потому что ряд организаций, например, Дворец творчества, музыкальные и спортивные школы, нуждаются не только в текущем, но и в капремонте. Это необходимо, чтобы дети находились в комфортных условиях.
Андрей Сергеев

Мэр Белгорода Валентин Демидов отметил, что нужно понять масштаб проблемы.

Необходимо сделать анализ и подсчитать объём необходимых ресурсов и выходить к депутатскому корпусу с предложением о муниципальных программах.
Валентин Демидов

По итогам градоначальник поручил подготовить план действий с приблизительной стоимостью работ.

 

 

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