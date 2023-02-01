В Белгороде учреждения допобразования нуждаются в ремонте

Как стало известно в ходе оперсовещания в городской администрации, за последние годы учреждения допобразования Белгорода привлекли грантовую поддержку за счёт средств федерального и областного бюджетов в размере порядка 60 млн рублей. Но по условиям грантовой поддержки средства направляются, в первую очередь, на укрепление материально-технической базы. Что касается условий пребывания детей (ремонт учреждений допобразования) — это сфера компетенции органов местного самоуправления.