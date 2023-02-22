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Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

В Белгороде подняли зарплату педагогам учреждений допобразования

22 февраля 2023, 12:16
Фото: 1MI
Средняя зарплата педагогов составит 49 тыс. рублей. Решение приняли депутаты во время заседания горсовета.

Руководитель управления образования Белгорода Ирина Гричаникова предложила депутатам повысить базовый оклад педагогам дополнительного образования на 5%. Средства на повышение зарплаты предусмотрены в бюджете Белгорода.

В результате средняя заработная плата педагогов увеличится с 46 754 рублей до 49 006 рублей. Решение депутаты горсовета поддержали единогласно.

Напомним, что в конце прошлого года стало известно, что белгородских бюджетников ждёт повышение зарплаты. Повысить ежемесячный доход должны были до средней величины зарплаты, которая сложилась в регионах по итогам 2022 года.

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#Алина Харина#Средняя зарплата#Педагоги#Допобразование#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Ирина Гричаникова
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