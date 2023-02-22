В Белгороде подняли зарплату педагогам учреждений допобразования

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Руководитель управления образования Белгорода Ирина Гричаникова предложила депутатам повысить базовый оклад педагогам дополнительного образования на 5%. Средства на повышение зарплаты предусмотрены в бюджете Белгорода.
В результате средняя заработная плата педагогов увеличится с 46 754 рублей до 49 006 рублей. Решение депутаты горсовета поддержали единогласно.
Напомним, что в конце прошлого года стало известно, что белгородских бюджетников ждёт повышение зарплаты. Повысить ежемесячный доход должны были до средней величины зарплаты, которая сложилась в регионах по итогам 2022 года.