В Белгороде скорректировали зарплату работников допобразования

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Размер должностных окладов педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования увеличили на 5,5%. Перерасчёт зарплаты будет произведён с января текущего года.
Также депутаты поддержали решение о введении должности контент-менеджера для продвижения услуг, оказываемых детской школой искусств и детским театром, для поддержания имиджа организации, а также своевременного размещения и обновления информации.
Напомним, что Белгородская область занимает третье место в ЦФО по уровню зарплаты в школах. Первые места занимает Москва и Московская область. Об этом сообщил Вячеслав Гладков во время отчёта о деятельности правительства региона в 2022 году.