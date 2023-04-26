Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:33

Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 08:35

Updated Сегодня, 08:35

Изображение материала

В Белгороде скорректировали зарплату работников допобразования

26 апреля 2023, 08:33
Фото: 1MI
Речь идёт о педагогах учреждений допобразования, подведомственных управлению культуры администрации Белгорода. Вопрос рассмотрели во время 60-й сессии горсовета.

Размер должностных окладов педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования увеличили на 5,5%. Перерасчёт зарплаты будет произведён с января текущего года.

Также депутаты поддержали решение о введении должности контент-менеджера для продвижения услуг, оказываемых детской школой искусств и детским театром, для поддержания имиджа организации, а также своевременного размещения и обновления информации.

Напомним, что Белгородская область занимает третье место в ЦФО по уровню зарплаты в школах. Первые места занимает Москва и Московская область. Об этом сообщил Вячеслав Гладков во время отчёта о деятельности правительства региона в 2022 году.

Читайте также:
Индексация МРОТ 1 июля 2023 года повысит зарплаты белгородцамБелгородская область занимает третье место в ЦФО по уровню зарплаты в школахНа сколько выросла зарплата белгородских бюджетников в 2023 году
#Алина Харина#Зарплата учителей#Допобразование#Общество#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь
Частные дома пострадали в результате обстрела Белгородской области
Сегодня, 10:25
В Белгороде ветераны боевых действий получат выплаты в 10 тыс. рублей
Сегодня, 06:50
Белгородец попал под уголовное дело за оправдание авиаударов ВСУ по нефтебазе
Сегодня, 08:12
Стало известно о новой попытке атаки беспилотником на Белгородскую область
Сегодня, 07:21
С первым замглавы администрации белгородского губернатора расторгли контракт
Сегодня, 08:21
Mash: ВСУ обстреляли экскаватор в Белгородской области, есть пострадавший
Сегодня, 09:27