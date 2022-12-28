Гладков вручил белгородским школьникам стипендии в номинации «Допобразование»

Вячеслав Гладков вручил именные стипендии губернатора Белгородской области в номинациях «Общественная деятельность» и «Дополнительное образование». Всего отметили заслуги 50 детей.
Без поощрения не оставили и педагогов-наставников талантливых ребят — им вручили премию в размере 50 тысяч рублей.
Среди награждённых были финалисты и призёры международных и общероссийских конкурсов и проектов. Напомним, что в этом году в федеральном конкурсе «Большая перемена» победителями признали 21 юных белгородцев и ещё четверых студентов СПО.
Ранее прошла церемония награждения белгородцев в номинациях «Культура» и «Спорт». В первой именные стипендии губернатора Белгородской области получили 50 юных жителей региона. Среди спортсменов наградили 42 юных белгородца.
Стипендиаты будут получать по 5 тысяч рублей в месяц в течение всего учебного года. Наставникам, преподавателям и тренерам детей также предусмотрена единоразовая выплата в размере 50 тысяч рублей.