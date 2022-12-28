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Гладков вручил белгородским школьникам стипендии в номинации «Допобразование»

Сегодня, 13:32
Фото: пресс-служба правительства Белгородской области
Глава региона наградил школьников за успехи в общественной деятельности и дополнительном образовании. Педагогам-наставникам вручили единовременную денежную выплату, сообщают в региональном правительстве.

Вячеслав Гладков вручил именные стипендии губернатора Белгородской области в номинациях «Общественная деятельность» и «Дополнительное образование». Всего отметили заслуги 50 детей.

Без поощрения не оставили и педагогов-наставников талантливых ребят — им вручили премию в размере 50 тысяч рублей.

Среди награждённых были финалисты и призёры международных и общероссийских конкурсов и проектов. Напомним, что в этом году в федеральном конкурсе «Большая перемена» победителями признали 21 юных белгородцев и ещё четверых студентов СПО.

Ранее прошла церемония награждения белгородцев в номинациях «Культура» и «Спорт». В первой именные стипендии губернатора Белгородской области получили 50 юных жителей региона. Среди спортсменов наградили 42 юных белгородца.

Стипендиаты будут получать по 5 тысяч рублей в месяц в течение всего учебного года. Наставникам, преподавателям и тренерам детей также предусмотрена единоразовая выплата в размере 50 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области
В Белгороде детям вручили именные стипендии губернатора в номинации «Культура»
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Награждение#Стипендии#Допобразование#Общественная деятельность
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