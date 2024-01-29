Голосовали за очку, получили дистант: власти озвучили статистику опроса родителей

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
По данным чиновника, опрос родителей проводился в Борисовском, Белгородском, Волоконовском, Корочанском районах, Белгороде, Валуйском, Шебекинском и Яковлевском горокругах.
К примеру, в Борисовском районе опросили 2549 родителей из 11 школ. За очный формат обучения проголосовали 69,9%, а за дистант — 15,7%. В Белгородском районе мнение высказали 20 566 родителей из 40 школ. Из них 63,2% выбрали очный формат обучения, а 26,1% — дистанционный.
В Белгороде в опросе приняли участие 39 139 родителей из 50 школ. Больше половины (58,7%) остановились на очном формате обучения. Дистант выбрали 29,2% опрошенных.
Итоги голосования по остальным районам на фото:
Всего было опрошено 85 764 родителя. Из них 60,6% высказались за очный формат обучения, а 29,1% — за дистант.
С сегодняшнего дня по разработанным и согласованным согласиям начинаем сбор письменный заявлений относительно формата обучения.
Андрей Милёхин
Глава региона Вячеслав Гладков поручил провести на текущей неделе заседание оперативного штаба, обсудить ситуацию с федеральными и силовыми структурами и на основе личных заявлений родителей и педагогов принимать решение о возвращении очного формата, но в учреждениях, которые находятся не ближе 20-километровой зоны от границы.