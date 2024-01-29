Голосовали за очку, получили дистант: власти озвучили статистику опроса родителей

Глава региона Вячеслав Гладков поручил провести на текущей неделе заседание оперативного штаба, обсудить ситуацию с федеральными и силовыми структурами и на основе личных заявлений родителей и педагогов принимать решение о возвращении очного формата, но в учреждениях, которые находятся не ближе 20-километровой зоны от границы.