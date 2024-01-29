Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:14

Published Сегодня, 08:14

Modified Сегодня, 08:16

Updated Сегодня, 08:16

Более 60% опрошенных белгородских родителей выбирали очный формат обучения

Голосовали за очку, получили дистант: власти озвучили статистику опроса родителей

29 января 2024, 08:14
Фото: Изображение Midjourney

Более 60% опрошенных белгородских родителей выбирали очный формат обучения

В ходе оперсовещания региональный министр образования Андрей Милёхин озвучил официальный итог голосования родителей по выбору формата обучения школьников. В опросе приняли участие 85 764 человека. Из них 60,6% высказались за очный формат обучения.

По данным чиновника, опрос родителей проводился в Борисовском, Белгородском, Волоконовском, Корочанском районах, Белгороде, Валуйском, Шебекинском и Яковлевском горокругах.

К примеру, в Борисовском районе опросили 2549 родителей из 11 школ. За очный формат обучения проголосовали 69,9%, а за дистант — 15,7%. В Белгородском районе мнение высказали 20 566 родителей из 40 школ. Из них 63,2% выбрали очный формат обучения, а 26,1% — дистанционный.

В Белгороде в опросе приняли участие 39 139 родителей из 50 школ. Больше половины (58,7%) остановились на очном формате обучения. Дистант выбрали 29,2% опрошенных.

Итоги голосования по остальным районам на фото:

Фото: Из оперсовещания правительства Белгородской области

Всего было опрошено 85 764 родителя. Из них 60,6% высказались за очный формат обучения, а 29,1% — за дистант.

С сегодняшнего дня по разработанным и согласованным согласиям начинаем сбор письменный заявлений относительно формата обучения.
Андрей Милёхин

Глава региона Вячеслав Гладков поручил провести на текущей неделе заседание оперативного штаба, обсудить ситуацию с федеральными и силовыми структурами и на основе личных заявлений родителей и педагогов принимать решение о возвращении очного формата, но в учреждениях, которые находятся не ближе 20-километровой зоны от границы.

Что будет с обучением детей с РАС и вывезут ли детей-инвалидов в другие регионы?
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородские вузы определились с форматом обучения. Полный дистант выбрали не всеБудет ли вторая смена на дистанте? Милёхин рассказал об обучении на удалёнкеБелгородские педагоги попросили губернатора улучшить процесс дистанционного обучения
#Белгородская область#Родители#Голосование#Решение#Белгород#Кристина Семенчук#Силовые структуры#Министр образования#Оперсовещание#Формат обучения#Очный формат обучения#Очный формат#Региональный министр
Подпишитесь
Новая атака на Белгородскую область: ранена женщина, повреждены два дома
Сегодня, 08:24
Суд над Сергиенко: кто такая Петрова и за что она отдала его сыну миллионную сумму?
Сегодня, 05:23
«Квадрат» жилья для молодых семей в Белгороде подорожал
Сегодня, 10:56
Почему ночью решили не включать сирены при ракетной опасности в Белгороде?
Сегодня, 10:33
«„Помоями“ кормят»: Гладков ответил на претензии белгородки о еде в больнице
Сегодня, 07:37