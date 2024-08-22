Очный формат

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Август
Почему юные белгородцы выйдут на очное обучение, несмотря на обстрелы?
22 августа, 16:45
Июнь
Белгородские учреждения культуры и спорта могут начать очную работу с 1 июля
24 июня, 08:57
Февраль
Смогут ли белгородские учителя продолжить вести уроки удалённо?
2 февраля, 09:38
Январь
Голосовали за очку, получили дистант: власти озвучили статистику опроса родителей
29 января, 08:14
Декабрь 2023
Запрос населения большой: Гладков поручил принять решение по выходу на очное обучение
4 декабря 2023, 08:54
Октябрь 2023
Директора школ Белгорода выезжали в приграничье для оценки ущерба от обстрелов
4 октября 2023, 11:50
Август 2023
Белгородские власти сократили в семь раз количество обучающихся дистанционно
29 августа 2023, 14:56

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