Что будет с обучением детей с РАС и вывезут ли детей-инвалидов в другие регионы?

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Комментарий под постом губернатора оставила белгородка Оксана — мать двоих детей с особенностями развития. У обоих детей — расстройства аутистического спектра (РАС). Для детей с такой особенностью важно социализироваться в обществе, но когда их перевели на дистант, сделать это невозможно, отмечает женщина.
«Мы посещаем ресурсную группу. Все наши специалисты — профессионалы высочайшего уровня! У меня, как мамы, появилась надежда справиться с болезнью. Но дистанционная форма обучения, вынужденная изоляция ребёнка в четырёх стенах этому не способствует», — пишет Оксана.
Женщина попросила разрешить детям с РАС посещать очные группы под личную ответственность родителей: «Для нас сидеть дома страшнее, чем ракеты ВСУ! СВО когда-то закончится, а моему ребёнку, это время не вернут».
Обращение прокомментировала администрация Белгорода. Женщине сообщили, что для детей, обучающихся по адаптированным образовательным программам, в школах могут быть организованы очные консультации педагогов и узких специалистов по заявлению родителей.
Другая белгородка Владислава попросила обратить внимание на детей-инвалидов. По её словам, они остались брошенными — учёбы нет, так как большинству занятия на дистанте не подходят. Белгородка предложила организовать выезд детей в санатории и реабилитационные центры за пределы Белгородской области.
«Все наши дети нуждаются и в реабилитации, и просто в спокойной обстановке. Они не хуже остальных детей, которых вывозят за пределы области для того, чтобы они отдохнули и развеялись», — написала женщина.
В мэрии ответили, что на данный момент организованного вывоза детей с особыми образовательными потребностями в оздоровительные лагеря за пределами Белгородской области не запланировано.