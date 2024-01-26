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Posted Сегодня, 13:53

Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

Дети

Что будет с обучением детей с РАС и вывезут ли детей-инвалидов в другие регионы?

26 января 2024, 13:53
Фото: Midjourney
Дети

Родители детей с РАС просят организовать работу очных групп в школах Белгорода

Также белгородцы попросили отправить детей с инвалидностью в оздоровительные лагеря за пределы области. Обращения появились под постом губернатора. На комментарии ответила администрация Белгорода.
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Дети

Комментарий под постом губернатора оставила белгородка Оксана — мать двоих детей с особенностями развития. У обоих детей — расстройства аутистического спектра (РАС). Для детей с такой особенностью важно социализироваться в обществе, но когда их перевели на дистант, сделать это невозможно, отмечает женщина.

«Мы посещаем ресурсную группу. Все наши специалисты — профессионалы высочайшего уровня! У меня, как мамы, появилась надежда справиться с болезнью. Но дистанционная форма обучения, вынужденная изоляция ребёнка в четырёх стенах этому не способствует», — пишет Оксана.

Женщина попросила разрешить детям с РАС посещать очные группы под личную ответственность родителей: «Для нас сидеть дома страшнее, чем ракеты ВСУ! СВО когда-то закончится, а моему ребёнку, это время не вернут».

Обращение прокомментировала администрация Белгорода. Женщине сообщили, что для детей, обучающихся по адаптированным образовательным программам, в школах могут быть организованы очные консультации педагогов и узких специалистов по заявлению родителей.

Другая белгородка Владислава попросила обратить внимание на детей-инвалидов. По её словам, они остались брошенными — учёбы нет, так как большинству занятия на дистанте не подходят. Белгородка предложила организовать выезд детей в санатории и реабилитационные центры за пределы Белгородской области.

«Все наши дети нуждаются и в реабилитации, и просто в спокойной обстановке. Они не хуже остальных детей, которых вывозят за пределы области для того, чтобы они отдохнули и развеялись», — написала женщина.

В мэрии ответили, что на данный момент организованного вывоза детей с особыми образовательными потребностями в оздоровительные лагеря за пределами Белгородской области не запланировано.

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#Общество#Дети#Лагеря#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#РАС#Дети с инвалидностью
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