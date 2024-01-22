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Published Сегодня, 17:26

Modified Сегодня, 17:28

Updated Сегодня, 17:28

Педагоги из Белгорода пожаловались на организованный процесс дистанционной учёбы

Белгородские педагоги попросили губернатора улучшить процесс дистанционного обучения

22 января 2024, 17:26
Фото: Midjourney

Педагоги из Белгорода пожаловались на организованный процесс дистанционной учёбы

Учителя пожаловались главе региона на организованный процесс дистанционного обучения. По их словам, в регионе плохой интернет, программы висят, а некоторые педагоги не умеют ими пользоваться. Вячеслав Гладков предложил совместными усилиями улучшить процесс обучения.
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Дистант

Белгородский педагог обратился к губернатору Вячеславу Гладкову с просьбой улучшить дистанционное обучение в регионе. Она предложила пригласить федералов для обучения на дистанте и отметила, что региональные учителя не готовы так работать: программы висят, педагоги не умеют ими пользоваться, а интернета вовсе нет.

Глава региона согласился с замечанием белгородки насчёт интернета — связана плохая работа с тем, что Белгородская область является прифронтовым регионом.

Обратитесь к моему заместителю Андрею Милёхину — он поможет. Давайте совместно решим те вопросы, которые сейчас есть, и улучшим формат дистанционного обучения. При необходимости попросим помочь федеральный центр. Давайте определимся, что ещё нужно сделать, чтобы улучшить процесс.
Вячеслав Гладков

Напомним, что в школах Белгорода и ряда других районов приняли решение о формате обучения: дети на протяжении месяца будут учиться на дистанте. При этом немало родителей, как выяснилось, голосовали за очный формат и выступали против дистанционки.

Последствий не будет: Милёхин рассказал о написании заявлений на дистант
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#Белгородская область#Педагоги#Белгород#Вячеслав Гладков#Учёба#Дистанционка#Дистант#Александра Склярова
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