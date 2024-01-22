Белгородские педагоги попросили губернатора улучшить процесс дистанционного обучения

Белгородский педагог обратился к губернатору Вячеславу Гладкову с просьбой улучшить дистанционное обучение в регионе. Она предложила пригласить федералов для обучения на дистанте и отметила, что региональные учителя не готовы так работать: программы висят, педагоги не умеют ими пользоваться, а интернета вовсе нет.