Белгородские педагоги попросили губернатора улучшить процесс дистанционного обучения

Posted Сегодня, 17:26
Published Сегодня, 17:26
Modified Сегодня, 17:28
Updated Сегодня, 17:28
Белгородский педагог обратился к губернатору Вячеславу Гладкову с просьбой улучшить дистанционное обучение в регионе. Она предложила пригласить федералов для обучения на дистанте и отметила, что региональные учителя не готовы так работать: программы висят, педагоги не умеют ими пользоваться, а интернета вовсе нет.
Глава региона согласился с замечанием белгородки насчёт интернета — связана плохая работа с тем, что Белгородская область является прифронтовым регионом.
Обратитесь к моему заместителю Андрею Милёхину — он поможет. Давайте совместно решим те вопросы, которые сейчас есть, и улучшим формат дистанционного обучения. При необходимости попросим помочь федеральный центр. Давайте определимся, что ещё нужно сделать, чтобы улучшить процесс.
Вячеслав Гладков
Напомним, что в школах Белгорода и ряда других районов приняли решение о формате обучения: дети на протяжении месяца будут учиться на дистанте. При этом немало родителей, как выяснилось, голосовали за очный формат и выступали против дистанционки.