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Published Сегодня, 11:10

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Updated Сегодня, 11:12

Белгородский министр рассказал о второй смене при дистанте

Будет ли вторая смена на дистанте? Милёхин рассказал об обучении на удалёнке

23 января 2024, 11:10
Фото: Midjourney

Белгородский министр рассказал о второй смене при дистанте

С 22 января больше половины школьников Белгородской области обучаются удалённо. Будет ли вторая смена в учебных учреждениях, рассказал региональный министр образования Андрей Милёхин.

Во время очного обучения детей в ряде учебных организациях вводили вторые смены, чтобы разделить потоки учащихся и количество мест в убежищах соответствовало числу учеников. После введения дистанта родители начали переживать, останутся ли вторые смены. На вопрос ответил региональный министр образования Андрей Милёхин.

Второй смены в дистанционном обучении мы будем категорически избегать. Это может быть пиковый случай, когда не хватает учителей. Но по опыту проведения, мы вмещаемся проводить уроки в первой половине дня.
Андрей Милёхин

Напомним, чиновник также рассказал, что если у семьи нет дома компьютера или планшета, технические средств для удалённого обучения выдадут в школе. А если есть проблемы с интернетом, то можно учиться по картам урока.

Учащиеся белгородских вузов смогут выбрать дистанционную форму обучения
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#Белгородская область#Школьники#Родители#Уроки#Белгород#Кристина Семенчук#Вторая смена#Удалённое обучение#Убежища#Очное обучение#Учебные организации
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