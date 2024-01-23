Будет ли вторая смена на дистанте? Милёхин рассказал об обучении на удалёнке

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Во время очного обучения детей в ряде учебных организациях вводили вторые смены, чтобы разделить потоки учащихся и количество мест в убежищах соответствовало числу учеников. После введения дистанта родители начали переживать, останутся ли вторые смены. На вопрос ответил региональный министр образования Андрей Милёхин.
Второй смены в дистанционном обучении мы будем категорически избегать. Это может быть пиковый случай, когда не хватает учителей. Но по опыту проведения, мы вмещаемся проводить уроки в первой половине дня.
Андрей Милёхин
Напомним, чиновник также рассказал, что если у семьи нет дома компьютера или планшета, технические средств для удалённого обучения выдадут в школе. А если есть проблемы с интернетом, то можно учиться по картам урока.