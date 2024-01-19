Ещё один белгородский вуз принял решение о формате обучения

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
В НИУ «БелГУ» приняли решение, как будет проходить обучение студентов после окончания сессии. Сообщается, что университет обеспечит возможность очного обучения в соответствии с расписанием занятий, к лекциям также будет возможность подключаться онлайн.
Кроме того, желающие смогут оформить индивидуальный график обучения в дирекции института.
Ранее в БГТУ им. Шухова сообщили, что 24 января выйдет приказ, в котором сообщат о дальнейшем формате обучения. После завершения сессии в дистанционном формате у студентов будут каникулы.