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Posted Сегодня, 14:29

Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:32

Updated Сегодня, 14:32

Вуз

Ещё один белгородский вуз принял решение о формате обучения

19 января 2024, 14:29
Фото: Midjourney
Вуз

В БелГУ заявили о возможности очного обучения

БелГУ обеспечит возможность очного обучения, к лекциям также будет можно подключаться онлайн, сообщает Telegram-канал «Пегасий».

В НИУ «БелГУ» приняли решение, как будет проходить обучение студентов после окончания сессии. Сообщается, что университет обеспечит возможность очного обучения в соответствии с расписанием занятий, к лекциям также будет возможность подключаться онлайн.

Кроме того, желающие смогут оформить индивидуальный график обучения в дирекции института.

Ранее в БГТУ им. Шухова сообщили, что 24 января выйдет приказ, в котором сообщат о дальнейшем формате обучения. После завершения сессии в дистанционном формате у студентов будут каникулы.

Белгородские вузы начинают определяться с форматом обучения на предстоящий семестр
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#Общество#БелГУ#Вузы#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина
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