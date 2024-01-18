В школах — дистант. А как будут работать вузы в Белгороде?

Белгородка интересуется, почему ничего не пишут о формате работы университетов в регионе: «Там учатся тоже дети, и нам очень страшно за их жизнь! При такой страшной обстановке только дистант! Я не понимаю родителей, которые готовы отправить своего ребёнка на учёбу очно».