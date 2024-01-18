В школах — дистант. А как будут работать вузы в Белгороде?

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Белгородка интересуется, почему ничего не пишут о формате работы университетов в регионе: «Там учатся тоже дети, и нам очень страшно за их жизнь! При такой страшной обстановке только дистант! Я не понимаю родителей, которые готовы отправить своего ребёнка на учёбу очно».
Министр образования региона Андрей Милёхин сообщил, что оперативным штабом области вузам, которые расположены в Белгороде и районе, рекомендовано продолжить сессию и/или обучение в дистанционном формате в течение ближайшего месяца. В федеральных университетах окончательное решение примет руководитель организации после согласования с федеральными учредителями.
Также министр уточнил, что в ближайшее время все решения вузов будут доведены до студентов и сотрудников.
Помимо этого, белгородцы интересуются, как будут работать детские сады. Официальный ответ опубликовала мэрия: «Детские сады работают в режиме дежурных групп».
Напомним, что накануне приняли решение о том, как будут учиться школьники. В школах, где ранее продлили каникулы, дистант будет ещё месяц. В 20-километровой зоне от границы все школы будут учиться дистанционно всю четверть.