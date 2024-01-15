Занятия в школе или дистант? Какое решение просят принять белгородцы

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
В школах Белгорода и в нескольких других муниципалитетах региона каникулы продлили до 19 января. Некоторые родители забеспокоились, что их дети будут выходить на улицу и подвергать свои жизни опасности после начала новой четверти. Поэтому губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков спросил у жителей, как лучше поступить: ввести в школах дистанционное обучение или оставить очное.
Родители детей начали активно обсуждать тему в социальных сетях. Некоторые горожане высказалась в пользу очного обучения: особенно за этот формат выступили родители выпускников, которым много времени и усилий нужно потратить на подготовку к экзаменам.
Другие белгородцы предполагают, что после введения в регионе дистанта большая часть детей уедет в другие регионы: там и безопаснее, и очный формат обучения. «Даже во время Великой Отечественной войны школы не закрывали», — добавила жительница.
Были и те, кто предложил очно-заочное обучение: «В школе ребёнку безопаснее и не так страшно. 30 декабря мой старший ребёнок был рядом со взрывом на дополнительных занятиях, и они все вместе успокаивали второклассницу, которая испугалась».
Есть и те белгородцы, которые заявили, что очное обучение в школах должно быть только тогда, когда позволит оперативная обстановка в регионе. Так, один горожанин предлагает ввести дистанционное обучение хотя бы на первые две недели, а женщина считает, что, если дети на дистанте будут уходить с уроков, значит, это будет и с очным форматом обучения.
Почему вместо того, чтобы подключиться и быть на уроке, они будут пропускать обучение? С таким успехом можно уйти с уроков, находясь по очной форме обучения, и гулять, где захочется.
пишет белгородка
Дорога от дома до школы небезопасна, считают белгородцы, а учителя при обстрелах не спешат отводить учеников в укрытия. Поэтому лучше всего, по их мнению, ввести дистант и «не подвергать жизни детей опасности».
Ещё одна группа родителей предлагает оставить очный формат обучения, но устроить дистант для тех, кто этого хочет. Либо, по предложению другой белгородки, отправить всех учеников на дистанционное обучение, но сформировать в школах дежурные классы для тех, кому не с кем оставить детей дома.
Тем не менее в мэрии Белгорода жителям напомнили, что вне зависимости от принятого оперштабом решения родители могут написать заявление на дистанционное обучение.