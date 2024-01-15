Занятия в школе или дистант? Какое решение просят принять белгородцы

Есть и те белгородцы, которые заявили, что очное обучение в школах должно быть только тогда, когда позволит оперативная обстановка в регионе. Так, один горожанин предлагает ввести дистанционное обучение хотя бы на первые две недели, а женщина считает, что, если дети на дистанте будут уходить с уроков, значит, это будет и с очным форматом обучения.