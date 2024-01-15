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Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

Школа

Очное обучение или дистант? Белгородцы решат, в каком формате пройдёт новая четверть

15 января 2024, 06:32
Фото: 1MI
Школа

Решение о работе белгородских школ примут до конца недели

Во время утреннего обращения глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в каждой школе Белгорода должны принять решение, как будут учиться дети после 19 января. Итоги обсуждений подведут в конце недели.
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Школы

В некоторых школах Белгородской области, в том числе в столице региона, в целях безопасности каникулы продлили до 19 января. От родителей начало поступать много обращений — местные жители переживают, что, если дети останутся дома, то будут бесконтрольно выходить на улицу и находиться в большей опасности, чем в школе во время занятий. Поэтому вопрос формата работы школ решили вынести на обсуждение.

Обсуждение должно пройти в каждой школе, в каждой семье.
Вячеслав Гладков

Родители должны решить — обучение пройдёт в очном формате с усилением безопасности и распределением потоков или на дистанте. Итоги обсуждений подведут в конце недели.

Напомним, что ранее школьные каникулы продлили с 9 по 19 января в школах Белгорода, в восьми приграничных районах и округах, а также в двух населённых пунктах Корочанского района.

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#Общество#Белгородская область#Безопасность#Школы#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Дистант#Очное обучение
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