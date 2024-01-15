Очное обучение или дистант? Белгородцы решат, в каком формате пройдёт новая четверть

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
В некоторых школах Белгородской области, в том числе в столице региона, в целях безопасности каникулы продлили до 19 января. От родителей начало поступать много обращений — местные жители переживают, что, если дети останутся дома, то будут бесконтрольно выходить на улицу и находиться в большей опасности, чем в школе во время занятий. Поэтому вопрос формата работы школ решили вынести на обсуждение.
Обсуждение должно пройти в каждой школе, в каждой семье.
Вячеслав Гладков
Родители должны решить — обучение пройдёт в очном формате с усилением безопасности и распределением потоков или на дистанте. Итоги обсуждений подведут в конце недели.
Напомним, что ранее школьные каникулы продлили с 9 по 19 января в школах Белгорода, в восьми приграничных районах и округах, а также в двух населённых пунктах Корочанского района.