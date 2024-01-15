Очное обучение или дистант? Белгородцы решат, в каком формате пройдёт новая четверть

В некоторых школах Белгородской области, в том числе в столице региона, в целях безопасности каникулы продлили до 19 января. От родителей начало поступать много обращений — местные жители переживают, что, если дети останутся дома, то будут бесконтрольно выходить на улицу и находиться в большей опасности, чем в школе во время занятий. Поэтому вопрос формата работы школ решили вынести на обсуждение.