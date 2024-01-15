Аденовирус и ОРВИ: 17 белгородских детей, уехавших в другие регионы, заболели

Всего из трёх муниципалитетов Белгородской области в школьные лагеря семи других регионов России отправились 2039 детей. Из них 17 в трёх регионах заболели. Диагнозы — аденовирус и ОРВИ. По каждому заболевшему ребёнку принимают решение — отправить в изолятор или, если высокая температура, в детскую областную больницу. По словам Андрея Милёхина, большинство детей скоро придут в норму, но двоим с аденовирусом ещё нужно находиться под наблюдением врачей.