Аденовирус и ОРВИ: 17 белгородских детей, уехавших в другие регионы, заболели

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
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Updated Сегодня, 07:21
Всего из трёх муниципалитетов Белгородской области в школьные лагеря семи других регионов России отправились 2039 детей. Из них 17 в трёх регионах заболели. Диагнозы — аденовирус и ОРВИ. По каждому заболевшему ребёнку принимают решение — отправить в изолятор или, если высокая температура, в детскую областную больницу. По словам Андрея Милёхина, большинство детей скоро придут в норму, но двоим с аденовирусом ещё нужно находиться под наблюдением врачей.
Для родителей, чьи дети заболели и они беспокоятся об их состоянии, работают две «горячие линии» — 8 (4722) 32 91 42 и 8 (4722) 32 00 08. Кроме того, как рассказал Вячеслав Гладков, есть два вида родительских чатов: общий, со всей информации о досуге детей каждый день, и чат для родителей заболевших детей.
Губернатор также отметил, что нужно не только успокаивать родителей, но и поднимать настроение тем детям, которые находятся в больницах. По словам министра образования, для этого есть специалисты.
Напомним, в некоторых регионах дети пробудут до 31 января, а в каких-то — до 1–3 февраля. В каждом лагере смена составляет 21 день.