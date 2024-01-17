Дети в Белгороде будут учиться дистанционно минимум месяц

Пока в 20-километровой зоне от границы все школы третью четверть учатся дистанционно. В муниципалитетах, которые находятся дальше этого радиуса, дистант будет месяц. Речь идёт о тех территориях, где решили продлить каникулы. Это Белгород и другие районы. Список населённых пунктов публиковали ранее.