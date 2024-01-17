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Posted Сегодня, 18:21

Published Сегодня, 18:21

Modified Сегодня, 18:23

Updated Сегодня, 18:23

Вячеслав Гладков сообщил о решении по формату обучения белгородских детей

Дети в Белгороде будут учиться дистанционно минимум месяц

17 января 2024, 18:21
Фото: Midjourney

Вячеслав Гладков сообщил о решении по формату обучения белгородских детей

Дистанционное обучение в третьей четверти будет у школьников в 20-километровой приграничной зоне. В Белгороде дистант продлится минимум месяц. В дальнейшем вопрос ещё будут обсуждать с родителями, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
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Дети

Наконец стало известно, как будут учиться белгородские дети. Необходимое решение приняли на заседании регионального оперштаба. Об итогах рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Пока в 20-километровой зоне от границы все школы третью четверть учатся дистанционно. В муниципалитетах, которые находятся дальше этого радиуса, дистант будет месяц. Речь идёт о тех территориях, где решили продлить каникулы. Это Белгород и другие районы. Список населённых пунктов публиковали ранее.

Как пояснил Гладков, дистанционное обучение там будет в течение месяца, но до 16 февраля вопрос ещё будет обсуждаться с родителями. Аналогично решать будут с сотрудниками школ.

Проведём обсуждение и получим письменное разрешение, согласие или несогласие каждого родителя по поводу формата обучения. Так же в отношении учителей и сотрудников школ.
Вячеслав Гладков

Глава региона также добавил, что занятия по дополнительному образованию в этих муниципалитетах тоже будут дистанционными. Студенты СПО тоже учатся на дистанте.

В Яковлевском горокруге большинство родителей выступают за очное обучение. Вскоре опубликуют список школ и населённых пунктов, в которых с понедельника будет возобновлено очное обучение, а также тех, где оно будет ограничено.

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