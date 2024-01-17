Дети в Белгороде будут учиться дистанционно минимум месяц

Posted Сегодня, 18:21
Published Сегодня, 18:21
Modified Сегодня, 18:23
Updated Сегодня, 18:23
Наконец стало известно, как будут учиться белгородские дети. Необходимое решение приняли на заседании регионального оперштаба. Об итогах рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
Пока в 20-километровой зоне от границы все школы третью четверть учатся дистанционно. В муниципалитетах, которые находятся дальше этого радиуса, дистант будет месяц. Речь идёт о тех территориях, где решили продлить каникулы. Это Белгород и другие районы. Список населённых пунктов публиковали ранее.
Как пояснил Гладков, дистанционное обучение там будет в течение месяца, но до 16 февраля вопрос ещё будет обсуждаться с родителями. Аналогично решать будут с сотрудниками школ.
Проведём обсуждение и получим письменное разрешение, согласие или несогласие каждого родителя по поводу формата обучения. Так же в отношении учителей и сотрудников школ.
Вячеслав Гладков
Глава региона также добавил, что занятия по дополнительному образованию в этих муниципалитетах тоже будут дистанционными. Студенты СПО тоже учатся на дистанте.
В Яковлевском горокруге большинство родителей выступают за очное обучение. Вскоре опубликуют список школ и населённых пунктов, в которых с понедельника будет возобновлено очное обучение, а также тех, где оно будет ограничено.