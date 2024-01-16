Очка или дистант? Белгородские родители проголосовали за формат обучения

Из всего количества опрошенных 1696 проголосовали за очное обучение, а 1815 человек высказались, что новый семестр нужно начинать с дистанционки. Ещё 824 белгородца ответили, что решение нужно принимать исходя из данных Минобороны, а 879 человек хотели просто узнать результаты.