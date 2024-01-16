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Posted Сегодня, 16:01

Published Сегодня, 16:01

Modified Сегодня, 16:03

Updated Сегодня, 16:03

Белгородские родители не могут определиться с формой обучения в школах

Очка или дистант? Белгородские родители проголосовали за формат обучения

16 января 2024, 16:01
Фото: Midjourney

Белгородские родители не могут определиться с формой обучения в школах

Голосование провело Бел.Ру. В опросе приняли участие более 5000 человек. Также родители рассказали, почему выбрали ту или иную форму обучения.

Второй семестр у школьников Белгорода может начаться с дистанта. Но прежде чем принимать подобное решение, региональные власти спросят мнение родителей. Бел.Ру решило поинтересоваться, в каком формате школьники должны начать обучаться в новой четверти. Своё мнение о формате обучения высказали 4335 человек. Всего в опросе приняло участие 5214 респондентов. Мнения разделились.

Из всего количества опрошенных 1696 проголосовали за очное обучение, а 1815 человек высказались, что новый семестр нужно начинать с дистанционки. Ещё 824 белгородца ответили, что решение нужно принимать исходя из данных Минобороны, а 879 человек хотели просто узнать результаты.

Поделились с Бел.Ру родители и более развёрнутым мнением о формате обучения. К примеру, белгородка Инесса считает, что дети могут учиться очно, ведь в школах есть благоустроенные укрытия, в отличие от многих многоквартирных домов.

Они будут под присмотром. Будут заниматься и общаться. Дистант = одиночество, депрессия, плохие знания, замученные учителя. Нашим детям жить и работать в будущем!
Инесса

Читательница Зинаида отметила, что дистант не нужен, ведь дети ещё не пришли в себя после прошлого года удалённого обучения.

Вся Россия учится как положено, а наши дети в «провале» по понятным причинам, но все упущения в программе потом лягут и на учителей, и на родителей, оплачивать репетиторов! Разумеется, рассчитывать на обстановку, но дистант это не образование — это мука.
Зинаида

Своим мнением поделилась и белгородка Клавдия.

Со всеми родителями, с которыми я разговаривала, — все в один голос говорят, что детям нужно продолжить очное обучение.
Клавдия

Также в редакцию Бел.Ру написал и студент третьего курса одного из ссузов, отметив, что он против дистанта, как и многие подростки.

Я сидел целый год на дистанте. Тяжело морально, а в техникуме даже есть желание учиться: там друзья, знакомые. На дистанте я даже скатился по учёбе. Мы понимаем, что опасно, но студентам очень тяжело отрабатывать долги.
читатель с ником Доктор Ливси
Как быть с обучением детей в Белгороде? Тема дня
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