Очка или дистант? Белгородские родители проголосовали за формат обучения

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
Второй семестр у школьников Белгорода может начаться с дистанта. Но прежде чем принимать подобное решение, региональные власти спросят мнение родителей. Бел.Ру решило поинтересоваться, в каком формате школьники должны начать обучаться в новой четверти. Своё мнение о формате обучения высказали 4335 человек. Всего в опросе приняло участие 5214 респондентов. Мнения разделились.
Из всего количества опрошенных 1696 проголосовали за очное обучение, а 1815 человек высказались, что новый семестр нужно начинать с дистанционки. Ещё 824 белгородца ответили, что решение нужно принимать исходя из данных Минобороны, а 879 человек хотели просто узнать результаты.
Поделились с Бел.Ру родители и более развёрнутым мнением о формате обучения. К примеру, белгородка Инесса считает, что дети могут учиться очно, ведь в школах есть благоустроенные укрытия, в отличие от многих многоквартирных домов.
Они будут под присмотром. Будут заниматься и общаться. Дистант = одиночество, депрессия, плохие знания, замученные учителя. Нашим детям жить и работать в будущем!
Инесса
Читательница Зинаида отметила, что дистант не нужен, ведь дети ещё не пришли в себя после прошлого года удалённого обучения.
Вся Россия учится как положено, а наши дети в «провале» по понятным причинам, но все упущения в программе потом лягут и на учителей, и на родителей, оплачивать репетиторов! Разумеется, рассчитывать на обстановку, но дистант это не образование — это мука.
Зинаида
Своим мнением поделилась и белгородка Клавдия.
Со всеми родителями, с которыми я разговаривала, — все в один голос говорят, что детям нужно продолжить очное обучение.
Клавдия
Также в редакцию Бел.Ру написал и студент третьего курса одного из ссузов, отметив, что он против дистанта, как и многие подростки.
Я сидел целый год на дистанте. Тяжело морально, а в техникуме даже есть желание учиться: там друзья, знакомые. На дистанте я даже скатился по учёбе. Мы понимаем, что опасно, но студентам очень тяжело отрабатывать долги.
читатель с ником Доктор Ливси