Белгородские вузы начинают определяться с форматом обучения на предстоящий семестр

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Белгородские вузы начинают решать, в каком формате будет обучение в предстоящем семестре — очно или дистанционно.
В БГТУ имени Шухова сообщают, что после завершения сессии в дистанционном формате студенты уходят на каникулы. 24 января, ориентировочно, выйдет приказ, в котором будет озвучен формат дальнейшего обучения.
О решениях других вузов в Белгорода пока не сообщалось.
Ранее на вопрос о работе вузов ответил министр образования области Андрей Милёхин. По его словам, оперштаб рекомендовал вузам, которые расположены в Белгороде и районе, продолжить сессию и/или обучение в дистанционном формате в течение ближайшего месяца. Что касается федеральных университетов, то там решение примет руководитель организации после согласования с учителями.