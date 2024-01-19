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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Вуз

Белгородские вузы начинают определяться с форматом обучения на предстоящий семестр

19 января 2024, 12:03
Фото: Midjourney
Вуз

Белгородский «технолог» сообщил о формате обучения в январе

В соцсетях БГТУ им. Шухова сообщили, что сессия в университете завершится в дистанционном формате, а 24 января выйдет приказ, где решится дальнейший формат обучения студентов.

Белгородские вузы начинают решать, в каком формате будет обучение в предстоящем семестре — очно или дистанционно.

В БГТУ имени Шухова сообщают, что после завершения сессии в дистанционном формате студенты уходят на каникулы. 24 января, ориентировочно, выйдет приказ, в котором будет озвучен формат дальнейшего обучения.

О решениях других вузов в Белгорода пока не сообщалось.

Ранее на вопрос о работе вузов ответил министр образования области Андрей Милёхин. По его словам, оперштаб рекомендовал вузам, которые расположены в Белгороде и районе, продолжить сессию и/или обучение в дистанционном формате в течение ближайшего месяца. Что касается федеральных университетов, то там решение примет руководитель организации после согласования с учителями.

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#Общество#Бгту#Вузы#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Дистанционка#Очное обучение
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