Белгородские вузы начинают определяться с форматом обучения на предстоящий семестр

Ранее на вопрос о работе вузов ответил министр образования области Андрей Милёхин. По его словам, оперштаб рекомендовал вузам, которые расположены в Белгороде и районе, продолжить сессию и/или обучение в дистанционном формате в течение ближайшего месяца. Что касается федеральных университетов, то там решение примет руководитель организации после согласования с учителями.