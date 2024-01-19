В Белгороде четвёртого хулигана отправили в СИЗО и определились с обучением в вузах

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Стало известно о заключении под стражу ещё одного члена скандальной банды из Белгорода. Это был четвёртый участник группировки, а всего их шестеро. Решение о заключении под стражу вынес Октябрьский райсуд. В СИЗО молодой человек проведёт два месяца. Обвиняют его в хулиганстве.
Накануне меру пресечения избрали ещё одному фигуранту — 17-летнему подростку. Под стражей он пробудет до 15 марта 2024 года. Соответствующую информацию ранее сообщил региональный следком.
Также вчера был заключён под стражу 24-летний член группировки. Он тоже пробудет под стражей два месяца. По данным суда, молодого белгородца обвиняют в совершении хулиганства (ч. 2 ст. 213 УК РФ) совместно с иными неустановленными лицами. Обвиняемый, как сообщалось, напал на иностранца в ТЦ «Мега Гринн».
Самым первым под стражей оказался 19-летний участник так называемой банды подростков. Свердловский районный суд Белгорода оставил фигуранта в СИЗО на два месяца. Интересно, что ранее парня уже судили, но по другой статье — незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств (ч.1 ст. 228 УК РФ).
Сегодня университеты начали определяться с дальнейшим форматом обучения студентов. В БГТУ им. Шухова решили, что сессия пройдёт в дистанционном формате. Затем студенты уйдут на каникулы. 24 января, ориентировочно, выйдет приказ, в котором будет озвучен формат дальнейшего обучения.
Решение о формате обучения сегодня приняли также и в НИУ «БелГУ». Университет обеспечит возможность очного обучения по расписанию. К лекциями студенты смогут подключаться онлайн. Однако учащиеся вуза смогут оформить и индивидуальный график. Для этого необходимо обращаться в дирекцию вуза.
Что касается других высших учебных заведений, информации пока нет.
Ранее на вопрос по поводу учёбы в университетах отвечал министр образования региона Андрей Милёхин. Он пояснил, что оперштаб рекомендовал провести сессию и продолжить обучение дистанционно в течение месяца. В федеральных университетах окончательное решение примет руководитель организации, но только после согласования с федеральными учредителями.
Несмотря на оперативную обстановку, в некоторых муниципалитетах Белгородской области крещенские купания всё-таки прошли. Например, белгородцы посетили родник «Ясный колодец» в Корочанском районе. Там их угощали горячим чаем и полевой кашей.
В Борисовском районе подготовили сразу три места для купаний — в озере Баланда в Борисовке, в балке Яндов Яр в селе Крюково и в надкладезной часовеньке «Купель» в селе Октябрьская Готня. Окунались в прорубь и жители Прохоровского района. Всего же в крещенскую воду окунулись порядка 3,5 тыс. белгородцев.
В Белгороде крещенские купания отменили ранее в связи с оперативной обстановкой. Купания не стали проводить и в приграничных районах, а также селе Шопино Яковлевского горокруга.