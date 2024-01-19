Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Хулиган

В Белгороде четвёртого хулигана отправили в СИЗО и определились с обучением в вузах

19 января 2024, 15:30
Фото: Midjourney
Хулиган
Четвёртого члена нападавшей на белгородцев банды заключили под стражу, вузы определились с форматом обучения, а верующие отметили Крещение.

Члена банды заключили под стражу

Стало известно о заключении под стражу ещё одного члена скандальной банды из Белгорода. Это был четвёртый участник группировки, а всего их шестеро. Решение о заключении под стражу вынес Октябрьский райсуд. В СИЗО молодой человек проведёт два месяца. Обвиняют его в хулиганстве.

Накануне меру пресечения избрали ещё одному фигуранту — 17-летнему подростку. Под стражей он пробудет до 15 марта 2024 года. Соответствующую информацию ранее сообщил региональный следком.

Также вчера был заключён под стражу 24-летний член группировки. Он тоже пробудет под стражей два месяца. По данным суда, молодого белгородца обвиняют в совершении хулиганства (ч. 2 ст. 213 УК РФ) совместно с иными неустановленными лицами. Обвиняемый, как сообщалось, напал на иностранца в ТЦ «Мега Гринн».

Самым первым под стражей оказался 19-летний участник так называемой банды подростков. Свердловский районный суд Белгорода оставил фигуранта в СИЗО на два месяца. Интересно, что ранее парня уже судили, но по другой статье — незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств (ч.1 ст. 228 УК РФ).

Осталось двое: четвёртого члена банды, избивавшей белгородцев, заключили под стражу
Узнать подробнее

Вузы выбрали формат обучения

Сегодня университеты начали определяться с дальнейшим форматом обучения студентов. В БГТУ им. Шухова решили, что сессия пройдёт в дистанционном формате. Затем студенты уйдут на каникулы. 24 января, ориентировочно, выйдет приказ, в котором будет озвучен формат дальнейшего обучения.

Решение о формате обучения сегодня приняли также и в НИУ «БелГУ». Университет обеспечит возможность очного обучения по расписанию. К лекциями студенты смогут подключаться онлайн. Однако учащиеся вуза смогут оформить и индивидуальный график. Для этого необходимо обращаться в дирекцию вуза.

Что касается других высших учебных заведений, информации пока нет.

Ранее на вопрос по поводу учёбы в университетах отвечал министр образования региона Андрей Милёхин. Он пояснил, что оперштаб рекомендовал провести сессию и продолжить обучение дистанционно в течение месяца. В федеральных университетах окончательное решение примет руководитель организации, но только после согласования с федеральными учредителями.

Ещё один белгородский вуз принял решение о формате обучения
Узнать подробнее

Верующие отметили Крещение

Несмотря на оперативную обстановку, в некоторых муниципалитетах Белгородской области крещенские купания всё-таки прошли. Например, белгородцы посетили родник «Ясный колодец» в Корочанском районе. Там их угощали горячим чаем и полевой кашей.

В Борисовском районе подготовили сразу три места для купаний — в озере Баланда в Борисовке, в балке Яндов Яр в селе Крюково и в надкладезной часовеньке «Купель» в селе Октябрьская Готня. Окунались в прорубь и жители Прохоровского района. Всего же в крещенскую воду окунулись порядка 3,5 тыс. белгородцев.

В Белгороде крещенские купания отменили ранее в связи с оперативной обстановкой. Купания не стали проводить и в приграничных районах, а также селе Шопино Яковлевского горокруга.

Чай, полевая каша и палатки: как прошли крещенские купания в Белгородской области?
Узнать подробнее
Читайте также:
Не хотел убивать? Молодому белгородцу из «банды шмелей» грозит серьёзный срокБелгородские вузы начинают определяться с форматом обучения на предстоящий семестрРекомендации врача: как правильно и безопасно белгородцам окунаться на Крещение
#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Вуз#Крещение#Белгород#Наталья Корявых#Итоги дня#Андрей Милёхин#Банда#Купания#Заключение под стражу#Формат обучения
Подпишитесь
Осталось двое: четвёртого члена банды, избивавшей белгородцев, заключили под стражу
Сегодня, 13:54
Не хотел убивать? Молодому белгородцу из «банды шмелей» грозит серьёзный срок
Сегодня, 09:54
Украинец вывозил детали для артиллерийской «Гвоздики» через Белгородскую область
Сегодня, 12:34
«Белгородэнерго» восстанавливает электроснабжение части потребителей облцентра
Сегодня, 14:21
Стало известно имя нового главного ветеринарного врача Белгородской области
Сегодня, 13:44
Суд отклонил иск «Белгороддорстрой» к Бел.Ру на 1 млн рублей: рассказываем, почему
Сегодня, 13:34