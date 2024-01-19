В Белгороде четвёртого хулигана отправили в СИЗО и определились с обучением в вузах

Стало известно о заключении под стражу ещё одного члена скандальной банды из Белгорода. Это был четвёртый участник группировки, а всего их шестеро. Решение о заключении под стражу вынес Октябрьский райсуд. В СИЗО молодой человек проведёт два месяца. Обвиняют его в хулиганстве.