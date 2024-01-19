Осталось двое: четвёртого члена банды, избивавшей белгородцев, заключили под стражу

Суд арестовал четвёртого члена банды в Белгороде

Уже четвёртого участника группы, избивавшей белгородцев и снимавшей это на камеру, арестовали. Он, как и остальные, проведёт в СИЗО два месяца, рассказали ТАСС в суде. Сколько лет парню, не сообщается.