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Posted Сегодня, 13:54

Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

Арест

Осталось двое: четвёртого члена банды, избивавшей белгородцев, заключили под стражу

19 января 2024, 13:54
Фото: 1MI
Арест

Суд арестовал четвёртого члена банды в Белгороде

Уже четвёртого участника группы, избивавшей белгородцев и снимавшей это на камеру, арестовали. Он, как и остальные, проведёт в СИЗО два месяца, рассказали ТАСС в суде. Сколько лет парню, не сообщается.

Ещё одного члена подростковой банды, которая избивала на улицах Белгорода прохожих, Октябрьский районный суд заключил под стражу. Там молодой человек, обвиняемый в хулиганстве, проведёт минимум два месяца.

Напомним, что парень стал четвёртым членом банды, которого арестовали. 17-летний участник банды пробудет под стражей до 15 марта 2024 года, 19-летний Денис Губин — до 19 марта 2024 года. 24-летнего парня также отправили в СИЗО на два месяца.

Группа подростков снимала противоправные действия — избиение прохожих — на камеру и публиковала видеозаписи в Telegram-канале. Публикации заметили в полиции и возбудили уголовное дело. На сегодняшний день задержаны все шестеро участников банды. Двое из членов группы — совершеннолетние.

Суд решил заключить под стражу ещё одного из членов банды, нападавшей на белгородцев
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