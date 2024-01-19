Осталось двое: четвёртого члена банды, избивавшей белгородцев, заключили под стражу

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Ещё одного члена подростковой банды, которая избивала на улицах Белгорода прохожих, Октябрьский районный суд заключил под стражу. Там молодой человек, обвиняемый в хулиганстве, проведёт минимум два месяца.
Напомним, что парень стал четвёртым членом банды, которого арестовали. 17-летний участник банды пробудет под стражей до 15 марта 2024 года, 19-летний Денис Губин — до 19 марта 2024 года. 24-летнего парня также отправили в СИЗО на два месяца.
Группа подростков снимала противоправные действия — избиение прохожих — на камеру и публиковала видеозаписи в Telegram-канале. Публикации заметили в полиции и возбудили уголовное дело. На сегодняшний день задержаны все шестеро участников банды. Двое из членов группы — совершеннолетние.