Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Крещенские купания

Рекомендации врача: как правильно и безопасно белгородцам окунаться на Крещение

19 января 2024, 12:06
Фото: 1MI
Крещенские купания

Врач рассказала белгородцам, что нужно узнать перед крещенскими купаниями

Несмотря на обстановку и погоду, некоторые белгородцы решат принять участие в крещенских купаниях. Однако с этим не всё просто, потому что даже «не новичку» может не повезти без соблюдения рекомендаций и правил безопасности. Редакция Бел.Ру связалась с врачом, чтобы узнать, как себя обезопасить.

Так нужна ли подготовка?

Специалист объяснила, что она необходима в обязательном порядке. Не только для «новичков», но и для тех, кто уже имеет некоторый опыт.

Подготовку к крещенским купаниям, если вы решились на этот шаг, начать лучше заранее. Без этого неподготовленному организму будет тяжело справиться с перепадом температур и с тем стрессом, который в связи с этим он испытывает.

Рената Четверикова, врач общей практики областного центра общественного здоровья и медпрофилактики, рассказала, что специалисты рекомендуют начать закаляться уже в августе или сентябре. Как это лучше сделать?

«Необходимо обливаться прохладной водой и постепенно снижать её температуру, т. е. приучать организм к перепаду температур можно и под контрастным душем или с помощью обтирания ледяной водой».
Рената Четверикова, врач общей практики областного центра общественного здоровья и медпрофилактики
ЗакаливаниеЗакаливание
Закаливание
Фото: 1MI

Кому лучше воздержаться?

Врач обратила внимание на хронические заболевания, их обострения и обострения ОРВИ. Категорически не рекомендуется погружаться в ледяную воду людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Например, при гипертонии второй степени, перенесённом в прошлом инфаркте или инсульте.

Заболевания ЦНС в список противопоказаний также входят, как и проблемы с эндокринной системой, органами дыхания, мочеполовой системой. Даже сахарный диабет и не прогрессирующая астма могут стать очень опасными факторами.

«Не рекомендуется, конечно же, погружаться в ледяную воду беременным и кормящим женщинам, детям до 7-8 лет и людям старше 60 лет. У людей этих возрастов, к примеру, центр терморегуляции либо несовершенный, либо терморегуляция ещё не установилась».
Рената Четверикова, врач общей практики областного центра общественного здоровья и медпрофилактики
Противопоказания и группы рискаПротивопоказания и группы риска
Противопоказания и группы риска
Фото: 1MI

Нужна ли консультация с врачом?

Рената Четверикова ответила, что, если человек раньше не окунался в ледяную воду, рекомендации от врача ему не помешают. Особенно, если давно не проходил обследование:

«Было бы неплохо пройти хотя бы минимум скрининговых обследований. Позаботиться о том, чтобы не было никаких пагубных последствий и никаких осложнений. Поэтому перед первым погружением точно стоит сходить к врачу и обследовать своё здоровье. При наличии хронических заболеваний — консультация со специалистом по нашему конкретному поводу».

Также врач рассказала, что несоблюдение рекомендаций врача и базовых норм закаливаний зачастую чреваты инсультом или инфарктом даже в молодом возрасте. Поэтому в первую очередь всегда стоит позаботиться о своём здоровье и безопасности

Медицинская консультацияМедицинская консультация
Медицинская консультация
Фото: 1MI

Как правильно окунаться в прорубь и что нужно ещё знать?

С головой — не рекомендуется:

«Лучше всего и желательно окунаться в воду по шею, на замочив голову. Почему? Потому что в этот момент происходит рефлекторное сужение сосудов головного мозга. Однако некоторые подготовленные люди, которые занимаются моржеванием, ныряют и с головой».

Ещё несколько важных рекомендаций от специалиста:

  • окунаться можно только в подготовленных для этого и разрешённых местах;
  • проруби должны быть оборудованы специальным спуском;
  • нужно надеть одежду, которую можно будет легко снять и быстро надеть;
  • идти до проруби не босиком, а в обуви или специально подготовленных тапочках;
  • поесть за 1-1,5 часа до купания — не на голодный желудок;
  • перед погружением в воду сделать разминку или небольшую пробежку.

Также перед тем, как войти в воду, стоит задержать дыхание. Для чего? Врач объяснила, что из-за шокового состояния от резкого спазма сосудов самочувствие может резко ухудшиться и отразиться даже на лёгких.

Крещенские купанияКрещенские купания
Крещенские купания
Фото: 1MI

Как правильно согреться после?

Употребление алкоголя до и после — категорически запрещено. Это вызывает дополнительную нагрузку на сосуды.

Алгоритм действий:

  1. Выйдя из проруби, необходимо насухо вытереться полотенцем, которое хорошо впитывает воду.
  2. Надеть сухую тёплую одежду.
  3. Выпить согревающий чай.
«Также можно использовать горячие напитки с шиповником, облепихой и тому подобными ягодами и травами, которые тоже благотворно влияют на организм».
Согревающий травяной чайСогревающий травяной чай
Согревающий травяной чай
Фото: 1MI

А что с эпидемиологической обстановкой и погодными условиями?

В условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации нужно учитывать все существующие факторы и распространившиеся заболевания. Поэтому человек, который решил поучаствовать в крещенских купания обязательно должен быть здоровым. При малейшем недомогании или обнаружении у себя симптоматики окунаться не стоит.

«У нас люди, несмотря на погодные условия, если уверены, что они подготовлены и смогут нырнуть, думаю, в любую погоду на Крещение окунутся в прорубь. Хоть в 10, хоть в 30 градусов мороза. Главное — подготовиться к этому и соблюсти все правила. Нужно помнить, что делать это можно только в разрешённых МЧС местах, где дежурят бригады скорой помощи».
Рената Четверикова, врач общей практики областного центра общественного здоровья и медпрофилактики
ЗаболеваемостьЗаболеваемость
Заболеваемость
Фото: 1MI

Напомним, что администрация Белгорода приняла решение отказаться от проведения и организации крещенских купаний в этом году. Причина такого шага связана с ухудшившейся оперативной обстановкой. Восемь площадок для купания в Белгороде и одна в селе Шопино Яковлевского городского округа не будут оснащены специальным оборудованием. Кроме того, крещенские купания не будут проводиться в районах, приграничных с другими странами. Так, количество организованных мест для купания в регионе снизилось с 98 до 89.

Также с 19:00 вчерашнего вечера и до 20:00 этого дня движение к источнику «Криница» в Шопино ограничено, а маршрут проезда изменён. Об этом сообщило УГИБДД по Белгородской области.

Тест. Готовы ли вы к крещенским купаниям или вам лучше не рисковать?
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков ответил, уместно ли публиковать адреса купелей и идти в прорубь на КрещениеМитрополия сделала важное объявление насчёт Крещения в БелгородеИсточники и храмы: где набрать святой воды в Белгороде и области на КрещениеЛай собак и звезда на счастье: почему значимо Крещение, традиции праздника и приметы
#Город#Общество#Белгородская область#Происшествия#Здоровье#Сердечно-сосудистые заболевания#Астма#Новости Белгорода#Сахарный диабет#Погодные условия#Белгород#Татьяна Лукащева#Прорубь#Закаливание#Разминка#Беременность#Хронические заболевания
Подпишитесь
Осталось двое: четвёртого члена банды, избивавшей белгородцев, заключили под стражу
Сегодня, 13:54
Не хотел убивать? Молодому белгородцу из «банды шмелей» грозит серьёзный срок
Сегодня, 09:54
Украинец вывозил детали для артиллерийской «Гвоздики» через Белгородскую область
Сегодня, 12:34
«Белгородэнерго» восстанавливает электроснабжение части потребителей облцентра
Сегодня, 14:21
Стало известно имя нового главного ветеринарного врача Белгородской области
Сегодня, 13:44
Суд отклонил иск «Белгороддорстрой» к Бел.Ру на 1 млн рублей: рассказываем, почему
Сегодня, 13:34