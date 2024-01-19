Рекомендации врача: как правильно и безопасно белгородцам окунаться на Крещение

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Специалист объяснила, что она необходима в обязательном порядке. Не только для «новичков», но и для тех, кто уже имеет некоторый опыт.
Подготовку к крещенским купаниям, если вы решились на этот шаг, начать лучше заранее. Без этого неподготовленному организму будет тяжело справиться с перепадом температур и с тем стрессом, который в связи с этим он испытывает.
Рената Четверикова, врач общей практики областного центра общественного здоровья и медпрофилактики, рассказала, что специалисты рекомендуют начать закаляться уже в августе или сентябре. Как это лучше сделать?
«Необходимо обливаться прохладной водой и постепенно снижать её температуру, т. е. приучать организм к перепаду температур можно и под контрастным душем или с помощью обтирания ледяной водой».
Рената Четверикова, врач общей практики областного центра общественного здоровья и медпрофилактики
Врач обратила внимание на хронические заболевания, их обострения и обострения ОРВИ. Категорически не рекомендуется погружаться в ледяную воду людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Например, при гипертонии второй степени, перенесённом в прошлом инфаркте или инсульте.
Заболевания ЦНС в список противопоказаний также входят, как и проблемы с эндокринной системой, органами дыхания, мочеполовой системой. Даже сахарный диабет и не прогрессирующая астма могут стать очень опасными факторами.
«Не рекомендуется, конечно же, погружаться в ледяную воду беременным и кормящим женщинам, детям до 7-8 лет и людям старше 60 лет. У людей этих возрастов, к примеру, центр терморегуляции либо несовершенный, либо терморегуляция ещё не установилась».
Рената Четверикова, врач общей практики областного центра общественного здоровья и медпрофилактики
Рената Четверикова ответила, что, если человек раньше не окунался в ледяную воду, рекомендации от врача ему не помешают. Особенно, если давно не проходил обследование:
«Было бы неплохо пройти хотя бы минимум скрининговых обследований. Позаботиться о том, чтобы не было никаких пагубных последствий и никаких осложнений. Поэтому перед первым погружением точно стоит сходить к врачу и обследовать своё здоровье. При наличии хронических заболеваний — консультация со специалистом по нашему конкретному поводу».
Также врач рассказала, что несоблюдение рекомендаций врача и базовых норм закаливаний зачастую чреваты инсультом или инфарктом даже в молодом возрасте. Поэтому в первую очередь всегда стоит позаботиться о своём здоровье и безопасности
С головой — не рекомендуется:
«Лучше всего и желательно окунаться в воду по шею, на замочив голову. Почему? Потому что в этот момент происходит рефлекторное сужение сосудов головного мозга. Однако некоторые подготовленные люди, которые занимаются моржеванием, ныряют и с головой».
Ещё несколько важных рекомендаций от специалиста:
Также перед тем, как войти в воду, стоит задержать дыхание. Для чего? Врач объяснила, что из-за шокового состояния от резкого спазма сосудов самочувствие может резко ухудшиться и отразиться даже на лёгких.
Употребление алкоголя до и после — категорически запрещено. Это вызывает дополнительную нагрузку на сосуды.
Алгоритм действий:
«Также можно использовать горячие напитки с шиповником, облепихой и тому подобными ягодами и травами, которые тоже благотворно влияют на организм».
В условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации нужно учитывать все существующие факторы и распространившиеся заболевания. Поэтому человек, который решил поучаствовать в крещенских купания обязательно должен быть здоровым. При малейшем недомогании или обнаружении у себя симптоматики окунаться не стоит.
«У нас люди, несмотря на погодные условия, если уверены, что они подготовлены и смогут нырнуть, думаю, в любую погоду на Крещение окунутся в прорубь. Хоть в 10, хоть в 30 градусов мороза. Главное — подготовиться к этому и соблюсти все правила. Нужно помнить, что делать это можно только в разрешённых МЧС местах, где дежурят бригады скорой помощи».
Рената Четверикова, врач общей практики областного центра общественного здоровья и медпрофилактики
Напомним, что администрация Белгорода приняла решение отказаться от проведения и организации крещенских купаний в этом году. Причина такого шага связана с ухудшившейся оперативной обстановкой. Восемь площадок для купания в Белгороде и одна в селе Шопино Яковлевского городского округа не будут оснащены специальным оборудованием. Кроме того, крещенские купания не будут проводиться в районах, приграничных с другими странами. Так, количество организованных мест для купания в регионе снизилось с 98 до 89.
Также с 19:00 вчерашнего вечера и до 20:00 этого дня движение к источнику «Криница» в Шопино ограничено, а маршрут проезда изменён. Об этом сообщило УГИБДД по Белгородской области.