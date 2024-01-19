Рекомендации врача: как правильно и безопасно белгородцам окунаться на Крещение

Несмотря на обстановку и погоду, некоторые белгородцы решат принять участие в крещенских купаниях. Однако с этим не всё просто, потому что даже «не новичку» может не повезти без соблюдения рекомендаций и правил безопасности. Редакция Бел.Ру связалась с врачом, чтобы узнать, как себя обезопасить.

Так нужна ли подготовка?

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Нужна ли консультация с врачом?

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