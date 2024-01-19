Чай, полевая каша и палатки: как прошли крещенские купания в Белгородской области?

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Главы районов Белгородской области поделились в социальных сетях фотографиями проведённых крещенских купаний, которые состоялись 18 и 19 января.
Так, белгородцы посетили родник «Ясный колодец» в Корочанском районе, где их угощали горячим чаем и полевой кашей.
В Борисовском районе подготовили сразу три места, где были благоустроены крещенские иордани: в озере Баланда в Борисовке, в балке Яндов Яр в селе Крюково и в надкладезной часовеньке «Купель» в селе Октябрьская Готня.
Также крещенские купания прошли в Прохоровском районе.
За безопасностью жителей во время проведения обряда следили спасатели, инспекторы ГИМС, водолазы, медики, а также сотрудники полиции и Росгвардии. В местах купаний организовали удобные поручни, осветительное оборудование и тёплые палатки.
По состоянию на 11:00 пятницы, 19 января, в крещенскую воду окунулись 3350 белгородцев. Всего же мероприятие посетили около 7 тыс. человек. Окунуться в иордани можно будет до 15:00 сегодняшнего дня. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Напомним, что из-за неспокойной оперативной обстановки в Белгороде и селе Шопино Яковлевского округа не проводились крещенские купания. Поэтому в этом году количество организованных мест сократилось — с 98 до 89.
Также, чтобы избежать столпотворения людей за святой водой, выделено четыре дня для наборы воды: 18, 19, 20 и 21 января.