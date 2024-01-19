Чай, полевая каша и палатки: как прошли крещенские купания в Белгородской области?

По состоянию на 11:00 пятницы, 19 января, в крещенскую воду окунулись 3350 белгородцев. Всего же мероприятие посетили около 7 тыс. человек. Окунуться в иордани можно будет до 15:00 сегодняшнего дня. Об этом сообщили в региональном МЧС.