Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:57

Published Сегодня, 09:57

Modified Сегодня, 09:59

Updated Сегодня, 09:59

Купания в Борисовском районе

Чай, полевая каша и палатки: как прошли крещенские купания в Белгородской области?

19 января 2024, 09:57
Фото: страница Владимира Переверзева в соцсети
Купания в Борисовском районе

В крещенскую воду окунулись 3,5 тыс. белгородцев

Несмотря на то, что в Крещенский сочельник в Белгороде, селе Шопино и приграничных районах купания не состоялись, их организовали в других муниципалитетах. Так, набрать святую воду и окунуться смогли жители Корочанского, Борисовского и Прохоровского районов.

Главы районов Белгородской области поделились в социальных сетях фотографиями проведённых крещенских купаний, которые состоялись 18 и 19 января.

Так, белгородцы посетили родник «Ясный колодец» в Корочанском районе, где их угощали горячим чаем и полевой кашей.

Купания в Корочанском районеКупания в Корочанском районе
Купания в Корочанском районеКупания в Корочанском районе
Купания в Корочанском районеКупания в Корочанском районе
Купания в Корочанском районеКупания в Корочанском районе
Купания в Корочанском районеКупания в Корочанском районе
Купания в Корочанском районе
Фото: страница Николая Нестерова в соцсети

В Борисовском районе подготовили сразу три места, где были благоустроены крещенские иордани: в озере Баланда в Борисовке, в балке Яндов Яр в селе Крюково и в надкладезной часовеньке «Купель» в селе Октябрьская Готня.

Также крещенские купания прошли в Прохоровском районе.

Купания в Борисовском районеКупания в Борисовском районе
Купания в Борисовском районеКупания в Борисовском районе
Купания в Борисовском районеКупания в Борисовском районе
Купания в Прохоровском районеКупания в Прохоровском районе
Купания в Прохоровском районеКупания в Прохоровском районе
Купания в Прохоровском районеКупания в Прохоровском районе
Купания в Борисовском районе
Фото: страница Владимира Переверзева в соцсети

За безопасностью жителей во время проведения обряда следили спасатели, инспекторы ГИМС, водолазы, медики, а также сотрудники полиции и Росгвардии. В местах купаний организовали удобные поручни, осветительное оборудование и тёплые палатки.

По состоянию на 11:00 пятницы, 19 января, в крещенскую воду окунулись 3350 белгородцев. Всего же мероприятие посетили около 7 тыс. человек. Окунуться в иордани можно будет до 15:00 сегодняшнего дня. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Напомним, что из-за неспокойной оперативной обстановки в Белгороде и селе Шопино Яковлевского округа не проводились крещенские купания. Поэтому в этом году количество организованных мест сократилось — с 98 до 89.

Также, чтобы избежать столпотворения людей за святой водой, выделено четыре дня для наборы воды: 18, 19, 20 и 21 января.

Состоятся ли крещенские купания в Белгороде?
Узнать подробнее
Читайте также:
Будет четыре дня: белгородцев просят не толпиться за крещенской водойКрещенская вода: как белгородцам её хранить и использовать?На Крещение ограничат движение к святому источнику под Белгородом
#Общество#Белгородская область#Прохоровский район#Корочанский район#Фотофакт#Борисовский район#Новости Белгорода#Крещение#Белгород#Крещение господне#Крещенское купание#Александра Склярова
Подпишитесь
Не хотел убивать? Молодому белгородцу из «банды шмелей» грозит серьёзный срок
Сегодня, 09:54
В мэрии назвали новое время восстановления энергоснабжения в Белгороде
Сегодня, 09:10
Ранило женщину, пострадали дома и ферма: что известно о последствиях мощной атаки ВСУ
Сегодня, 08:38
С пропиской и без: сколько пострадавших в Белгороде 30 декабря получат выплаты
Сегодня, 07:53
Белгородцы больше не получат предупреждения об авиационной опасности
Сегодня, 06:51
Жёсткий обстрел не дал спокойно проститься с погибшей 30 декабря белгородкой
Сегодня, 07:22