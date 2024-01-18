Состоятся ли крещенские купания в Белгороде?

Власти Белгорода в этом году не будут проводить и организовывать крещенские купания. Это решение связано с оперативной обстановкой. Оборудованы не будут восемь мест для купания в Белгороде и одно в селе Шопино Яковлевского горокруга. Также крещенские купания не будут проводиться в приграничных районах.