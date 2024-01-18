Состоятся ли крещенские купания в Белгороде?

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Власти Белгорода в этом году не будут проводить и организовывать крещенские купания. Это решение связано с оперативной обстановкой. Оборудованы не будут восемь мест для купания в Белгороде и одно в селе Шопино Яковлевского горокруга. Также крещенские купания не будут проводиться в приграничных районах.
В текущем году в регионе количество организованных под купания мест сократилось — с 98 до 89.
Ранее митрополит Иоанн сообщил, что из-за оперативной обстановки на Крещение не будет ночных богослужений в столице региона, Белгородском районе, Шебекинском горокруге и приграничных районах.
Кроме того, белгородцев попросили не толпиться за святой водой. В области выделили четыре дня (18, 19, 20 и 21 января) для наборы воды из-за неспокойной обстановки.
Помимо этого, во время вечернего эфира губернатор Вячеслав Гладков ответил на вопрос жительницы Валуйского горокруга, уместно ли публиковать адреса купелей и идти в прорубь на Крещение. Глава региона отметил, что адреса с купелями — не секрет. Также Гладков порекомендовал приграничью в крещенскую ночь не идти купаться в проруби.