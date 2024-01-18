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Published Сегодня, 12:53

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Updated Сегодня, 12:55

В Белгороде отменили крещенские купания в целях безопасности

Состоятся ли крещенские купания в Белгороде?

18 января 2024, 12:53
Фото: 1MI

В Белгороде отменили крещенские купания в целях безопасности

В текущем году в области оборудуют 89 мест для купания. В Белгороде и Шопино крещенские купания организовывать не будут, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова начальника ГУ МЧС по Белгородской области Сергея Потапова.
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МЧС

Власти Белгорода в этом году не будут проводить и организовывать крещенские купания. Это решение связано с оперативной обстановкой. Оборудованы не будут восемь мест для купания в Белгороде и одно в селе Шопино Яковлевского горокруга. Также крещенские купания не будут проводиться в приграничных районах.

В текущем году в регионе количество организованных под купания мест сократилось — с 98 до 89.

Ранее митрополит Иоанн сообщил, что из-за оперативной обстановки на Крещение не будет ночных богослужений в столице региона, Белгородском районе, Шебекинском горокруге и приграничных районах.

Кроме того, белгородцев попросили не толпиться за святой водой. В области выделили четыре дня (18, 19, 20 и 21 января) для наборы воды из-за неспокойной обстановки.

Помимо этого, во время вечернего эфира губернатор Вячеслав Гладков ответил на вопрос жительницы Валуйского горокруга, уместно ли публиковать адреса купелей и идти в прорубь на Крещение. Глава региона отметил, что адреса с купелями — не секрет. Также Гладков порекомендовал приграничью в крещенскую ночь не идти купаться в проруби.

Гладков ответил, уместно ли публиковать адреса купелей и идти в прорубь на Крещение
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#МЧС#Купание#Сергей потапов#Новости Белгорода#Крещение#Святая вода#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Крещенское купание
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