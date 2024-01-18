Суд решил заключить под стражу ещё одного из членов банды, нападавшей на белгородцев

Члена банды из Белгорода арестовали на два месяца

В Октябрьский райсуд сообщил об аресте на два месяца одного из фигурантов громкого уголовного дела, связанного с избиениями жителей Белгорода. Под стражу отправили парня, который бил иностранца в здании крупного ТЦ.