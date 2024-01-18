Суд решил заключить под стражу ещё одного из членов банды, нападавшей на белгородцев

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
Стало известно о заключении под стражу ещё одного члена банды, избивавшей на улицах жителей Белгорода. Речь идёт про 24-летнего парня. Его арестовали на два месяца.
Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании меры пресечения молодому человеку. Его обвиняют в совершении хулиганства (ч. 2 ст. 213 УК РФ) совместно с иными неустановленными лицами. Правоохранители утверждают, что обвиняемый был в ТЦ «Мега Гринн» и, используя ничтожный повод, начал бить иностранца.
Такие избиения члены банды снимали на видео и публиковали в свой Telegram-канал. Ролики заметили и начали распространять в Сети. Вскоре случившимся заинтересовались правоохранительные органы.
Как сообщается, в судебном заседании представлены достаточные данные об обоснованности выдвинутого против молодого человека обвинения. Поэтому суд согласился с требованиями следствия и арестовал молодого белгородца.
«Оставаясь на свободе, неоднократно судимый, безработный обвиняемый, ведущий антиобщественный образ жизни, может продолжить преступную деятельность, скрыться от следствия и суда», — говорится в релизе Октябрьского райсуда.
Напомним, ещё одного фигуранта ранее отправили в СИЗО.