Белгородца из скандальной банды подростков заключили под стражу: тема дня

Вечером 8 января 17-летний и 19-летний парни, находясь в нетрезвом состоянии, встретили двух прохожих возле магазина. Между ними возник спор, во время которого несовершеннолетний начал избивать по голове одного из оппонентов. По информации СК, делал он это в том числе из ненависти по национальному признаку.