Белгородца из скандальной банды подростков заключили под стражу: тема дня

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На днях в Сети появились видеозаписи, где так называемая банда подростков избивает прохожих. Всех участников задержали правоохранители. Сегодня, 18 января, в суде одному из членов банды избрали меру пресечения.
Вечером 8 января 17-летний и 19-летний парни, находясь в нетрезвом состоянии, встретили двух прохожих возле магазина. Между ними возник спор, во время которого несовершеннолетний начал избивать по голове одного из оппонентов. По информации СК, делал он это в том числе из ненависти по национальному признаку.
В этот момент другого потерпевшего стал избивать 19-летний парень. Позже к нему присоединился его подельник.
Следствие предъявило им обвинения. Совершеннолетнему парню сегодня суд избрал меру пресечения. Молодого человека отправили в СИЗО до 16 марта.
19-летняя сестра задержанного 17-летнего подростка рассказала журналистам свою точку зрения о случившемся. Она отметила, что поступок её брата «отвратительный», однако девушка не понимает, почему пострадавшие не дали сдачи.
Также она заявила, что виноват тот, кто это опубликовал: «Просто недомужчина какой-то, который не может дать сдачи, у него духа не хватает. Зачем этот парень пошёл и „настучал“?»
Также сестра подростка сообщила, что участников банды её брат знает уже давно, его самого тоже не раз избивали.
По словам одной местной жительницы, 16 декабря её отец стал жертвой банды подростков — мужчину ударили по голове. После случившегося пострадавшему провели трепанацию черепа. Девушка переживает, что он может остаться инвалидом.
Губернатор Вячеслав Гладков ответил девушке, что её обращение передано совету безопасности. Также по этому поводу проговорят с правоохранительными органами.
Галина Пятых отметила, что пока никакой оценки этим действиям давать не будет, точку в этом деле поставят силовые структуры. Она также объяснила, почему такие ситуации возникают среди детей.
По словам Пятых, подростки, когда собираются в группы, начинают соперничать между собой. Ради признания в компании, они готовы пойти на многое, включая насилие. Также Галина Пятых дала несколько советов родителям, чтобы не допустить такой ситуации.