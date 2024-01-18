19-летнего участника банды, избивавшей белгородцев, заключили под стражу

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Вечером 8 января 17-летний и 19-летний парни, находясь в состоянии алкогольного опьянения, около одного из магазинов встретили двух прохожих. Между ними и обвиняемыми завязался спор, в ходе которого несовершеннолетний молодой человек начал избивать руками и ногами по голове одного из потерпевших. Делал он это, по информации ведомства, из ненависти по национальному признаку.
В это же время другого потерпевшего начал избивать 19-летний белгородец. Позже к нему присоединился его подельник. Также известно, что 17-летний парень в ходе избиения говорил фразы, направленные на возбуждение ненависти по признакам национальности.
В Белгороде органы следствия предъявили обвинение 17-летнему подростку в покушении на убийство двух и более человек, совершённой группой (ч. 3 ст. 30, пп. «а, ж, л» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также в возбуждении ненависти по признакам национальности (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ). Обвинения по первой статье предъявили и 19-летнему члену банды.
Фигурантов задержали. Совершеннолетнего парня уже заключили под стражу. Суд рассмотрит ходатайство об избрании аналогичной меры наказания 17-летнему обвиняемому.
Напомним, что о банде подростков, которая избивает прохожих и публикует соответствующие видеозаписи в Сети, стало известно пару дней назад. Всего в группировке состоит шесть человек, двое из которых — совершеннолетние. Всех уже задержали правоохранительные органы.