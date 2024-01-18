19-летнего участника банды, избивавшей белгородцев, заключили под стражу

Вечером 8 января 17-летний и 19-летний парни, находясь в состоянии алкогольного опьянения, около одного из магазинов встретили двух прохожих. Между ними и обвиняемыми завязался спор, в ходе которого несовершеннолетний молодой человек начал избивать руками и ногами по голове одного из потерпевших. Делал он это, по информации ведомства, из ненависти по национальному признаку.