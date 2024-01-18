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Суд

19-летнего участника банды, избивавшей белгородцев, заключили под стражу

18 января 2024, 13:38
Фото: Midjourney
Суд

Суд заключил под стражу 19-летнего белгородца из скандальной банды

Сегодня, 18 января, одному из членов банды в Белгороде избирали меру пресечения в суде. Региональный следком сообщил, что обвинения предъявили 17-летнему и 19-летнему парням. Совершеннолетнего члена банды заключили под стражу.
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Суд

Вечером 8 января 17-летний и 19-летний парни, находясь в состоянии алкогольного опьянения, около одного из магазинов встретили двух прохожих. Между ними и обвиняемыми завязался спор, в ходе которого несовершеннолетний молодой человек начал избивать руками и ногами по голове одного из потерпевших. Делал он это, по информации ведомства, из ненависти по национальному признаку.

В это же время другого потерпевшего начал избивать 19-летний белгородец. Позже к нему присоединился его подельник. Также известно, что 17-летний парень в ходе избиения говорил фразы, направленные на возбуждение ненависти по признакам национальности.

В Белгороде органы следствия предъявили обвинение 17-летнему подростку в покушении на убийство двух и более человек, совершённой группой (ч. 3 ст. 30, пп. «а, ж, л» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также в возбуждении ненависти по признакам национальности (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ). Обвинения по первой статье предъявили и 19-летнему члену банды.

Фигурантов задержали. Совершеннолетнего парня уже заключили под стражу. Суд рассмотрит ходатайство об избрании аналогичной меры наказания 17-летнему обвиняемому.

Напомним, что о банде подростков, которая избивает прохожих и публикует соответствующие видеозаписи в Сети, стало известно пару дней назад. Всего в группировке состоит шесть человек, двое из которых — совершеннолетние. Всех уже задержали правоохранительные органы.

Двоим участникам банды подростков в Белгороде избирают меры пресечения
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