Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

В суде объяснили, почему молодого белгородца из банды отправили в СИЗО

«Преступление с особой дерзостью». Почему молодого белгородца из банды закрыли в СИЗО

18 января 2024, 14:05
Фото: Bel.ru

В суде объяснили, почему молодого белгородца из банды отправили в СИЗО

Сегодня Свердловский районный суд Белгорода на два месяца оставил в СИЗО 19-летнего Дениса Губина. Молодого человека обвиняют в покушении на убийство и разжигании межнациональной розни. Бел.Ру приводит самое интересное с заседания.

19-летний Денис Губин отучился в школе 9 классов и живёт с бабушкой. Ранее молодой человек уже был судим по ч.1 ст. 228 УК РФ — незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств. В этот раз белгородца обвиняют в покушении на убийство и разжигании межнациональной розни. По данным следствия, Губин вместе с ещё одним обвиняемым и предположительным лидером так называемой банды Эмилем Гафаровым нападал на прохожих в Белгороде.

Присутствовавшая в зале суда следователь ходатайствовала о том, что молодого человека необходимо заключить под стражу в СИЗО. В противном случае Губин может препятствовать изучению уголовного дела и давить на свидетелей. Следователь акцентировала внимание на том, что «преступление было совершено с особой дерзостью и цинизмом».

Защита протестовала. По словам адвоката, Губин может жить у матери. Последняя, Екатерина Бандалетова, живёт сейчас с мужем в Новой Таволжанке, но готова вернуться в Белгород. Муж, по словам женщины, работает кровельщиком и занимается восстановлением пострадавших от обстрелов домов. Его доход — порядка 100 тыс. рублей за две недели. О занятиях сына она не знала: догадывалась, что тот «гуляет». Родной отец Дениса при этом скончался.

Губин свою вину отрицал. По его словам, умысла убивать у него не было.

У меня не было умысла убить. Не было такого. Даже на видео в конце видно, что я пытался предотвратить преступление и останавливал участников. Я подошёл потом к потерпевшим и спросил: «Всё нормально»? Мне ответили, что да.
Денис Губин

Тем не менее, молодого человека всё же отправили в СИЗО до 16 марта. Подробнее о суде Бел.Ру расскажет в скором времени.

19-летнего участника банды, избивавшей белгородцев, заключили под стражу
Узнать подробнее
Читайте также:
Двоим участникам банды подростков в Белгороде избирают меры пресечения«Теперь работает закон»: детский омбудсмен — о банде, избивавшей белгородцевСовбез изучит обращение дочери пострадавшего от банды подростков в Белгороде
#Общество#Уголовное дело#Школа#Суд#Мать#Лидер#Новости Белгорода#Покушение на убийство#Свидетели#Белгород#Банда#Потерпевшие#Наркотические средства#Артем Черненко
Подпишитесь
Почему белгородцы решили, что Гладков «не любит» учителей?
Сегодня, 14:38
«Недомужчина какой-то»: сестра лидера банды в Белгороде — о том, кто виноват
Сегодня, 07:16
Теперь не только Зотов и Ковалёва: «Русагро» подало иск к ГК «Агро-Белогорье»
Сегодня, 10:46
19-летнего участника банды, избивавшей белгородцев, заключили под стражу
Сегодня, 13:38
ТЦ в Дубраве и Глазцкрицкий: бывший зам Сергиенко рассказала суду о его приобретении
Сегодня, 15:04