«Преступление с особой дерзостью». Почему молодого белгородца из банды закрыли в СИЗО

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
19-летний Денис Губин отучился в школе 9 классов и живёт с бабушкой. Ранее молодой человек уже был судим по ч.1 ст. 228 УК РФ — незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств. В этот раз белгородца обвиняют в покушении на убийство и разжигании межнациональной розни. По данным следствия, Губин вместе с ещё одним обвиняемым и предположительным лидером так называемой банды Эмилем Гафаровым нападал на прохожих в Белгороде.
Присутствовавшая в зале суда следователь ходатайствовала о том, что молодого человека необходимо заключить под стражу в СИЗО. В противном случае Губин может препятствовать изучению уголовного дела и давить на свидетелей. Следователь акцентировала внимание на том, что «преступление было совершено с особой дерзостью и цинизмом».
Защита протестовала. По словам адвоката, Губин может жить у матери. Последняя, Екатерина Бандалетова, живёт сейчас с мужем в Новой Таволжанке, но готова вернуться в Белгород. Муж, по словам женщины, работает кровельщиком и занимается восстановлением пострадавших от обстрелов домов. Его доход — порядка 100 тыс. рублей за две недели. О занятиях сына она не знала: догадывалась, что тот «гуляет». Родной отец Дениса при этом скончался.
Губин свою вину отрицал. По его словам, умысла убивать у него не было.
У меня не было умысла убить. Не было такого. Даже на видео в конце видно, что я пытался предотвратить преступление и останавливал участников. Я подошёл потом к потерпевшим и спросил: «Всё нормально»? Мне ответили, что да.
Денис Губин
Тем не менее, молодого человека всё же отправили в СИЗО до 16 марта. Подробнее о суде Бел.Ру расскажет в скором времени.