«Преступление с особой дерзостью». Почему молодого белгородца из банды закрыли в СИЗО

Защита протестовала. По словам адвоката, Губин может жить у матери. Последняя, Екатерина Бандалетова, живёт сейчас с мужем в Новой Таволжанке, но готова вернуться в Белгород. Муж, по словам женщины, работает кровельщиком и занимается восстановлением пострадавших от обстрелов домов. Его доход — порядка 100 тыс. рублей за две недели. О занятиях сына она не знала: догадывалась, что тот «гуляет». Родной отец Дениса при этом скончался.