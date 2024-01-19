Не хотел убивать? Молодому белгородцу из «банды шмелей» грозит серьёзный срок

Денис Губин — предполагаемый член из скандально известной «банды подростков». Или, как её окрестили в СМИ, банды «боевых шмелей». Денису 19 лет: он живёт с бабушкой, образование — девять классов, учится на четвёртом курсе в колледже. Ранее молодой человек уже был судим по первой части 228 статьи УК РФ — хранение и приобретение наркотиков. Как такового срока тогда, похоже, не было. Теперь же Денису грозит тюремное заключение, а вменяемые ему статьи — крайне серьёзны.