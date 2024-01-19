Не хотел убивать? Молодому белгородцу из «банды шмелей» грозит серьёзный срок

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Денис Губин — предполагаемый член из скандально известной «банды подростков». Или, как её окрестили в СМИ, банды «боевых шмелей». Денису 19 лет: он живёт с бабушкой, образование — девять классов, учится на четвёртом курсе в колледже. Ранее молодой человек уже был судим по первой части 228 статьи УК РФ — хранение и приобретение наркотиков. Как такового срока тогда, похоже, не было. Теперь же Денису грозит тюремное заключение, а вменяемые ему статьи — крайне серьёзны.
Речь идёт о пункте «а» части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности) и части 3 статьи 30, подпунктах «ж», «л» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершённое группой лиц по мотивам национальной ненависти). Следствие считает, что вместе с Эмилем Гафаровым, самым известным участником банды, Денис хотел убить прохожего в Белгороде. Сам Денис это категорически отрицает: да, он участвовал в избиении, но убивать никого не планировал.
У меня не было умысла убить. Не было такого. Даже на видео в конце видно, что я пытался предотвратить преступление и останавливал участников. Я подошёл потом к потерпевшим и спросил: «Всё нормально?» Мне ответили, что да.
Денис Губин
Несмотря на уже имеющуюся судимость, Губин вёл себя в суде неуверенно: молодой человек даже не знал, что такое отвод. Судья Владимир Сытюк разъяснил подсудимому его права и обязанности, после чего дал высказаться обеим сторонам.
Сторона обвинения в лице старшего помощника прокурора Белгорода Светланы Григоровой и следователя Алины Абаньшиной настаивала на том, чтобы Губина отправили в следственный изолятор.
Находясь на свободе, Губин может скрыться от органов предварительного следствия или суда. У Губина отсутствуют устойчивые социальные связи, он не имеет семьи, он может покинуть территорию Белгородской области, а также выехать за пределы Российской Федерации. Губин может продолжать заниматься преступной деятельностью: он имеет непогашенную судимость и с группой лиц совершил преступление, характеризующееся крайней дерзостью и цинизмом. Это свидетельствует не только о его антисоциальной направленности, но и характеризует как потенциально опасного для окружающих,
— заявила следователь Алина Абаньшина.
Сторона обвинения отметила, что оставшийся на свободе Губин получит возможность угрожать свидетелям и оказать давление на участников дела. Потерпевшие тоже пояснили, что опасаются за свои жизни и здоровье, ведь Губину известны их места жительства и работы.
Отдельно следователь отметила соучастника Губина — Гафарова. Последний во время драки кричал, что хочет убить потерпевших, а также высказывал презрение к русской национальности. Его и Губина опознали на видео знакомые.
Сторона защиты в лице адвоката Елены Зотолокиной сочла меру пресечения в виде СИЗО излишне серьёзной. Защитница Губина заявила, что молодому человеку по наследству перешла квартира, и отбыть арест на время следствия он может там.
Заключение под стражу — крайняя мера. Категория тяжести преступления не является основанием для выбора меры пресечения. Видео были сделаны и сам инцидент произошёл 8 января, а обнародовали видео уже 16 января. Губин был задержан 17 января. За это время он не скрывался, и таких намерений у него не было.
Зотолокина назвала доводы следствия о возможном препятствии Губина расследованию «надуманными». Адвокат также добавила, что обвиняемый не поддерживает связи с другими участниками группы, «ребят он видел впервые».
Отдельно защитник отметила, что враждебные по отношению к русской нации фразы Губин не произносил — это «было совершенно другим человеком сказано». Не было у молодого человека и умысла убивать.
Зотолокина предложила дать Губину возможность отбыть арест в квартире. Помочь в этом обвиняемому должна была его мать, Екатерина Бандалетова. Женщина дала в суде показания: по её словам, на момент задержания Губин жил с бабушкой. Сама Екатерина живёт в Новой Таволжанке с «гражданским мужем». Последний работает кровельщиком и восстанавливает пострадавшие от обстрелов дома. Его доход — порядка 100 тыс. рублей раз в две недели, поэтому содержать Губина во время ареста возможность есть.
Екатерина же работала в Белгороде кассиром, после чего переехала в Таволжанку вслед за мужем. Её доход — 30 тыс. рублей в месяц. Женщина готова вернуться в город и быть рядом с сыном «пока это всё не закончится». Но у стороны обвинения возник ряд вопросов.
— Вы знали, чем занимался ваш сын?
— Знала, что он работал.
— Он является несовершеннолетним?
— Нет.
— Вы контролировали его? Как часто встречались?
— Я приезжала сюда.
— Ну и чем он занимался?
— Гулял…
— На вашем иждивении находился?
— А?
— На вашем иждивении сын находился?
— Я приезжала, общалась… Звонила каждый день. Ничего такого не подозревала.
— А материальное положение какое было у него? Он «гулял» на ваши средства?
— Он получал пенсию. Отец умер. Я деньги перечисляла.
— Ваш супруг неофициальный какое-то отношение к Денису Владимировичу [Губину] имеет?
— Мы семь лет уже с ним живём. А он мой сын. И его, получается, тоже. Никогда его не обижали.
Бабушка молодого человека на заседание не пришла — у неё на днях умерла мать. Сам Губин это узнал лишь в зале суда. Новость его расстроила.
Сторона обвинения же сделала вывод, что домашний арест не сможет обеспечить следствию необходимые условия.
Да, Губин не отрицает свою причастность. Но сейчас идёт комплекс следственных действий по проверке причастности обвиняемого к аналогичным преступлениям. Нам неизвестно, сколько фактов имели место и в каких из них участвовал Губин. Мать же работает неофициально, её сожитель к Губину никакого отношения не имеет, родственником его не является. Более того, в судебном заседании было установлено, что он проживает с бабушкой. А её позиция не была выяснена. Не было ни заявления, ничего,
— следователь Абаньшина.
Прокуратура точку зрения следствия поддержала.
После перерыва на час суд принял решение отправить Губина в СИЗО на два месяца — до 16 марта включительно. Узнав о приговоре, присутствовавшая в зале суда девушка Губина заплакала. На прощание тот ей улыбнулся и сказал: «Пока!» Подруга побежала вслед за конвоем: она пообещала навещать подсудимого и привозить ему вещи.
Дальше суду предстоит установить, виновен ли Губин в инкриминируемых ему преступлениях или нет. Срок молодому человеку грозит реальный и весьма серьёзный. Бел.Ру продолжит следить за ходом дела. Подробности о банде читайте в специальном сюжете.